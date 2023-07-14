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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В сети появилось видео, на котором якобы сотрудники военкомата избили мужчину при вручении повестки. Полиция начала проверку

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Нацполиция зарегистрировала инцидент с возможным применением силы при выдаче повесток и проведет расследование
Нацполиция зарегистрировала инцидент с возможным применением силы при выдаче повесток и проведет расследование
Фото: depositphotos.com

В сети появилось видео, как в Днепре люди в военной форме, якобы сотрудники военкомата, применили силу против гражданского мужчины и устроили стрельбу в общественном месте. Ролик, в частности, распространил Telegram-канал "ХДніпро" 14 июля.

Автор видео отмечает, что она находится на городском пляже. По ее словам, мужчины в военной форме ловят гражданских для вручения повесток. В кадр попал инцидент, как они "окружили" человека и что-то выясняли. Как подчеркнула автор, людей в форме было шестеро. В один момент раздался звук выстрела, а далее, по словам свидетельниц, люди в форме начали избивать мужчину. 

Автор контента назвала такой инцидент "беспределом". 

"Они не имеют права этого делать", – прокомментировала она.

Пресс-секретарь Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарии "Украинской правде" заявила, что правоохранители зарегистрировали материал, проводят проверку и устанавливают участников происшествия.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

В Украине пока нет необходимости объявлять новую мобилизацию, так как еще не завершен план по мобилизации, объявленной в 2022 году. Об этом заявлял министр обороны Украины Алексей Резников 8 апреля. С компенсацией потерь, которые Украина несет на войне, Генштаб, по словам Резникова "продолжает справляться в спокойном, постепенном темпе, и нехватки живой силы мы, конечно, не испытываем".

Если военнообязанному вручили повестку не по месту жительства и регистрации, ему не обязательно становиться на учет в военкомате другой области, объяснял юрист Андрей Новак. "Если вы находитесь временно, проездом, в командировке, едете к родственникам, стоит сообщить это и объяснить, что у вас нет обязанности становиться на учет именно в этом регионе, районе, городе. Поэтому требование явиться в новый ТЦК не соответствует предписаниям законодательства", – отметил он.

Теги: Украина, Днепр, мобилизация, правоохранители, мужчины
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