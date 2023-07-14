В сети появилось видео, на котором якобы сотрудники военкомата избили мужчину при вручении повестки. Полиция начала проверку

Автор видео отмечает, что она находится на городском пляже. По ее словам, мужчины в военной форме ловят гражданских для вручения повесток. В кадр попал инцидент, как они "окружили" человека и что-то выясняли. Как подчеркнула автор, людей в форме было шестеро. В один момент раздался звук выстрела, а далее, по словам свидетельниц, люди в форме начали избивать мужчину.

Автор контента назвала такой инцидент "беспределом".

"Они не имеют права этого делать", – прокомментировала она.

Пресс-секретарь Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарии "Украинской правде" заявила, что правоохранители зарегистрировали материал, проводят проверку и устанавливают участников происшествия.