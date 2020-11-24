Под Киевом на съемках фильма разбился автомобиль Lamborghini

Водитель разогнал спортивый автомобиль до 200 км/ч. Дорога была скользкой и он не смог справиться с управлением, сообщило агентство "УНИАН".

Возле села Лютеж Вышгородского района Киевской области утром 24 ноября разбился спортивный автомобиль Lamborghini во время съемок фильма, сообщило агентство "УНИАН".

Авария произошла на скользкой дороге, ведущей к дачному массиву через лес. Водитель разогнал автомобиль до 200 км/ч, но не справился с управлением. Машина врезалась в деревья.

Агентство уточняет, что съемку вели внутри машины. Участники съемок рассказали, что водитель пристегнулся ремнем безопасности и остался жив.

Удар снес переднюю часть авто. На место аварии прибыли сотрудники полиции и автомобиль скорой помощи.

УНИАН отмечает, что на этой локации – в лесу у Киевского моря постоянно проходят съемки кинофильмов. Полиция перекрывает часть дороги, если съемки ведут на проезжей части.