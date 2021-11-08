Под Луцком автомобиль врезался в дерево, погибли три человека

По данным следствия, водитель автомобиля Volkswagen Golf, не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с управлением, столкнулся с деревом.
Водитель и еще два пассажира погибли на месте происшествия.
В полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких человек).
С начала 2021 года правоохранители зарегистрировали почти 3 тыс. уголовных правонарушений, связанных с нарушением правил безопасности дорожного движения с тяжелыми последствиями (тяжелыми травмами, инвалидностью, смертями), сообщила 4 ноября генпрокурор Ирина Венедиктова.