ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Подозреваемым в попытке поджога дома замглавы Офиса президента Жовквы избрали меру пресечения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Суд определил срок под стражей и альтернативу аресту
Суд определил срок под стражей и альтернативу аресту
Фото: pixabay.com

23 октября Дарницкий райсуд Киева отправил под стражу двух подозреваемых по делу о попытке поджога дома заместителя главы Офиса президента Украины (ОПУ) Игоря Жовквы. Об этом в Facebook проинформировала Киевская городская прокуратура.

"Суд [...] арестовал на два месяца подозреваемых в попытке поджога дома заместителя председателя ОПУ. Одновременно суд определил для подозреваемых альтернативу в виде залога в сумме более 680 тыс. грн для каждого", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что именно об этом ходатайствовало их ведомство.

"Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства уголовного преступления и другие лица, которые к нему причастны", – подчеркнули в прокуратуре Киева.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4996937970317525

Подозреваемыми являются 20-летний житель Киева и 25-летний мужчина родом из Черкасской области. Им сообщили о подозрении в умышленном повреждении имущества путем поджога и в хулиганстве (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, подозреваемые приготовили три бутылки с "коктейлем Молотова" и в ночь на 22 октября прибыли к дому Жовквы, где сначала написали краской на заборе "оскорбительные надписи", а затем один из них поджег бутылку и бросил ее через забор. При попытке поджечь вторую бутылку мужчину заметили, и тот попытался скрыться. Его нашли правоохранители.

Контекст:

Мужчина бросил бутылку с "коктейлем Молотова" во двор дома Жовквы в Дарницком районе города, сообщали в полиции. Никто не пострадал, подозреваемого задержали – это 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания родом из села в Черкасской области.

Тогда сообщалось, что задержанный заявил, будто это он нашел на одном из сайтов объявлений о работе заказ на поджог дома неизвестного ему лица. "Обещали заплатить $4 тыс. после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ", – говорилось в сообщении.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что в Офисе президента Украины надеются на быстрое расследование нападения.

Жовква – дипломат, занимал должность руководителя Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации Президента Украины. В сентябре 2019 года занял должность замглавы ОП. С июня 2021 года он отвечает за направление европейской и евроатлантической интеграции Украины, сообщали в ОП.

Теги: Киев, прокуратура, арест, нападение, залог, хулиганство, расследование, Дарницкий суд, имущество, суд, Игорь Жовква, мужчины, дом, бутылки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Он смотрит ей на сиськи". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала новые фото с бойфрендом
"Он смотрит ей на сиськи". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала новые фото с бойфрендом
Болдуин пришел на закрытую церемонию прощания с погибшим оператором Хатчинс – СМИ
Болдуин пришел на закрытую церемонию прощания с погибшим оператором Хатчинс – СМИ
  "Она уходила на моих руках". Владимир Гройсман рассказал о смерти матери от онкологии
  "Она уходила на моих руках". Владимир Гройсман рассказал о смерти матери от онкологии
Каменских похвасталась перед подписчиками стройной фигурой в бикини
Каменских похвасталась перед подписчиками стройной фигурой в бикини
  "Это моя самая большая гордость". Певица Адель рассказала, почему хранит в рамке жвачку Селин Дион
  "Это моя самая большая гордость". Певица Адель рассказала, почему хранит в рамке жвачку Селин Дион
Сегодня стартует новый сезон шоу "Україна має талант"
Сегодня стартует новый сезон шоу "Україна має талант"
"Ударила маму и убежала на шоу". Муж Маши Распутиной Захаров рассказал, почему дочь его возненавидела
"Ударила маму и убежала на шоу". Муж Маши Распутиной Захаров рассказал, почему дочь его возненавидела
Пугачева отказалась за 50 тыс. руб. знакомиться с грузинским князем
Пугачева отказалась за 50 тыс. руб. знакомиться с грузинским князем
Jerry Heil отпраздновала день рождения танцами на крыше автобуса. Видео
Jerry Heil отпраздновала день рождения танцами на крыше автобуса. Видео
"Шикарная", "Зажигалочка". Никитюк похвасталась стройными ногами в ультракоротком платье
"Шикарная", "Зажигалочка". Никитюк похвасталась стройными ногами в ультракоротком платье
Вин Дизель повел под венец дочь погибшего Пола Уокера
Вин Дизель повел под венец дочь погибшего Пола Уокера
В оружии, из которого Болдуин застрелил оператора, был боевой патрон. Актер не знал об этом
В оружии, из которого Болдуин застрелил оператора, был боевой патрон. Актер не знал об этом
Экс-супруга Позитива под уличным душем засветила упругие ягодицы
Экс-супруга Позитива под уличным душем засветила упругие ягодицы
"Точно не сглазят". Лидер The Hardkiss Санина удивила подписчиков костюмом из булавок
"Точно не сглазят". Лидер The Hardkiss Санина удивила подписчиков костюмом из булавок
Ярославский в преддверии Хэллоуина поделился рецептом тыквенного тирамису
Ярославский в преддверии Хэллоуина поделился рецептом тыквенного тирамису
"Редко удается находить искренних людей". Хименес-Браво заговорил об участии в шоу "Холостяк"
"Редко удается находить искренних людей". Хименес-Браво заговорил об участии в шоу "Холостяк"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Письку видно", "Такой персик". Каменских снялась в микробикини
"Письку видно", "Такой персик". Каменских снялась в микробикини
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
Стало известно, под какой фамилией в РФ работает дочь Сумской и Паперного
Стало известно, под какой фамилией в РФ работает дочь Сумской и Паперного
"Сочно, аппетитно и вкусно". Звезда "Женского квартала" Сопонару оголилась в кадре
"Сочно, аппетитно и вкусно". Звезда "Женского квартала" Сопонару оголилась в кадре
"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках
"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках
"Какая красотка". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук снялась в откровенном платье без белья
"Какая красотка". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук снялась в откровенном платье без белья
Оператор, которую на съемках случайно застрелил Болдуин, была украинкой
Оператор, которую на съемках случайно застрелил Болдуин, была украинкой
"Номерочки спалила", "Тачка огонь". Дорофеева похвасталась машинами в своем гараже
"Номерочки спалила", "Тачка – огонь". Дорофеева похвасталась машинами в своем гараже
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS