Подозреваемым в попытке поджога дома замглавы Офиса президента Жовквы избрали меру пресечения

"Суд [...] арестовал на два месяца подозреваемых в попытке поджога дома заместителя председателя ОПУ. Одновременно суд определил для подозреваемых альтернативу в виде залога в сумме более 680 тыс. грн для каждого", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что именно об этом ходатайствовало их ведомство.

"Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства уголовного преступления и другие лица, которые к нему причастны", – подчеркнули в прокуратуре Киева.

Подозреваемыми являются 20-летний житель Киева и 25-летний мужчина родом из Черкасской области. Им сообщили о подозрении в умышленном повреждении имущества путем поджога и в хулиганстве (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, подозреваемые приготовили три бутылки с "коктейлем Молотова" и в ночь на 22 октября прибыли к дому Жовквы, где сначала написали краской на заборе "оскорбительные надписи", а затем один из них поджег бутылку и бросил ее через забор. При попытке поджечь вторую бутылку мужчину заметили, и тот попытался скрыться. Его нашли правоохранители.