Попытка поджога дома замглавы ОП Жовквы. Двум людям вручили подозрение

Один из подозреваемых – 25-летний мужчина родом из Черкасской области, которого полиция задержала на месте преступления. Второго следствие считает его сообщником. Им сообщили о подозрении в умышленном повреждении имущества путем поджога и в хулиганстве (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

"Согласно материалам следствия, один из подозреваемых, 20-летний житель столицы, получил через мессенджер Telegram заказ на поджог указанного дома. За выполнение заказа подозреваемому, по его словам, пообещали заплатить $7 тыс. К совершению преступления мужчина привлек своего знакомого – 25-летнего жителя Черкасской области, которому пообещал в качестве вознаграждения отдать часть этой суммы", – пояснили в прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемые приготовили три бутылки с "коктейлем Молотова" и в ночь на 22 октября 2021 года прибыли к дому Жовквы, где сначала написали краской на заборе "оскорбительные надписи", после чего, пока один из мужчин наблюдал за обстановкой, другой поджег бутылку и бросил ее через забор на территорию дома.

"При попытке поджечь вторую бутылку злоумышленник был замечен посторонними лицами и пытался убежать, однако "по горячим следам" был задержан правоохранителями. Впоследствии правоохранители задержали и его сообщника", – добавили в прокуратуре.

Заказчиков преступления еще устанавливают.

Отмечается, что следствие ведет Дарницкое управление полиции Киева при процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры.