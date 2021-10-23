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Попытка поджога дома замглавы ОП Жовквы. Двум людям вручили подозрение

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Одного из подозреваемых задержали сразу же, второго позднее
Одного из подозреваемых задержали сразу же, второго – позднее
Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители сообщили о подозрении в причастности к попытке поджога дома заместителя главы Офиса президента Украины Игоря Жовквы двум лицам. Об этом информирует 23 октября сайт Киевской городской прокуратуры.

Один из подозреваемых – 25-летний мужчина родом из Черкасской области, которого полиция задержала на месте преступления. Второго следствие считает его сообщником. Им сообщили о подозрении в умышленном повреждении имущества путем поджога и в хулиганстве (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

"Согласно материалам следствия, один из подозреваемых, 20-летний житель столицы, получил через мессенджер Telegram заказ на поджог указанного дома. За выполнение заказа подозреваемому, по его словам, пообещали заплатить $7 тыс. К совершению преступления мужчина привлек своего знакомого – 25-летнего жителя Черкасской области, которому пообещал в качестве вознаграждения отдать часть этой суммы", – пояснили в прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемые приготовили три бутылки с "коктейлем Молотова" и в ночь на 22 октября 2021 года прибыли к дому Жовквы, где сначала написали краской на заборе "оскорбительные надписи", после чего, пока один из мужчин наблюдал за обстановкой, другой поджег бутылку и бросил ее через забор на территорию дома.

"При попытке поджечь вторую бутылку злоумышленник был замечен посторонними лицами и пытался убежать, однако "по горячим следам" был задержан правоохранителями. Впоследствии правоохранители задержали и его сообщника", – добавили в прокуратуре.

Заказчиков преступления еще устанавливают. 

Отмечается, что следствие ведет Дарницкое управление полиции Киева при процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры.

Контекст:

23 октября около 4.00 мужчина бросил бутылку с "коктейлем Молотова" во двор дома Жовквы в Дарницком районе города, сообщили в полиции. Никто не пострадал, подозреваемого задержали – это 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания родом из села в Черкасской области.

Тогда сообщалось, что задержанный заявил, будто это он нашел на одном из сайтов объявлений о работе заказ на поджог дома неизвестного ему лица. "Обещали заплатить $4 тыс. после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ", – говорилось в сообщении. 

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что в Офисе президента Украины надеются на быстрое расследование нападения.

Жовква – дипломат, занимал должность руководителя Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации Президента Украины. В сентябре 2019 года занял должность замглавы ОП. С июня 2021 года он отвечает за направление европейской и евроатлантической интеграции Украины, сообщали в ОП.

Теги: Киев, прокуратура, полиция, поджог, Игорь Жовква, коктейль Молотова
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