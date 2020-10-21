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ПРОИСШЕСТВИЯ

Подозреваемый в нападении кандидата в мэры Славянска от ОПЗЖ утверждает, что он не виновен

Николай Годзинский, которого подозревают в покушении на кандидата в мэры Славянска Павла Придворова, заявил, что у него не было ножа и что он не трогал политика, а только перевернул звуковую колонку, которая мешала ему отдыхать.

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Николай Годзинский: Я вышел, взял ту колонку, сбросил и все. Больше ничего не делал я
Николай Годзинский: Я вышел, взял ту колонку, сбросил – и все. Больше ничего не делал я
Фото: karachun.com.ua

Подозреваемый в покушении на кандидата в мэры Славянска Павла Придворова Николай Годзинский заявил, что не пытался никого убить, об этом он рассказал в интервью журналистам местного издания "Карачун".

В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", от которой баллотируется Придворов, заявили, что напавший на него во время встречи с избирателями был вооружен ножом.

Годзинский рассказал, что громкая агитация из звукоусиливающей аппаратуры мешала ему отдыхать.

"В доме было слышно, как в барабане. Я вышел, взял ту колонку, сбросил – и все. Больше ничего не делал я, – рассказал он. – Да не было никакого ножа. Вообще, не пойму, откуда нож взялся".

Соседка Годзинского добавила, что сам Придворов приехал уже после инцидента.

"Он этого ничего не видел, не знал и не слышал", – сказала женщина и добавила, что полиция прибыла на место как минимум спустя час. 

"Посадят просто ни за что!" – сказала местная жительница.

ВИДЕО
Видео: Karachun Media / YouTube
Теги: Славянск, нападение, покушение, Павел Придворов, ОПЗЖ, нож
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