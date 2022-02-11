Подростка, который спровоцировал смертельное ДТП в Луцке, взяли под стражу

После аварии подростку было сообщено о подозрении за нарушение Правил безопасности дорожного движения, ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. 10 февраля Луцкий горрайонный суд Волынской области изменил меру пресечения на содержание под стражей.

Фигуранту также сообщили о подозрении по ст. ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

"В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый причастен еще до совершения разбоя: в ноябре прошлого года он вместе с сообщниками совершили нападение на лучанина и завладели принадлежащим ему телефоном. Также подросток незаконно завладел транспортным средством своего отчима, на котором и совершил ДТП", – уточнили в релизе.

За совершенное подростку грозит до 10 лет лишения свободы.