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ПРОИСШЕСТВИЯ

Подростка, который спровоцировал смертельное ДТП в Луцке, взяли под стражу

ДТП произошло 12 декабря в центре Луцка
ДТП произошло 12 декабря в центре Луцка
Фото: mvs.gov.ua

Правоохранители сообщили о подозрении по двум статьям 16-летнему подростку, который в декабре прошлого года спровоцировал ДТП в Луцке, в результате которого погибла женщина и пострадали шесть человек. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

После аварии подростку было сообщено о подозрении за нарушение Правил безопасности дорожного движения, ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. 10 февраля Луцкий горрайонный суд Волынской области изменил меру пресечения на содержание под стражей.

Фигуранту также сообщили о подозрении по ст. ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

"В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый причастен еще до совершения разбоя: в ноябре прошлого года он вместе с сообщниками совершили нападение на лучанина и завладели принадлежащим ему телефоном. Также подросток незаконно завладел транспортным средством своего отчима, на котором и совершил ДТП", – уточнили в релизе.

За совершенное подростку грозит до 10 лет лишения свободы.

Контекст:

12 декабря в Луцке подросток, находившийся за рулем автомобиля Renault Megane, пересек двойную сплошную линию дорожной разметки, нарушив ПДД. Он не отреагировал на требование полицейских об остановке и пытался уехать. Renault проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов, рассказал заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его информации, в машине было трое людей, всем по 15–16 лет. После столкновения они пытались скрыться с места происшествия. Подростка, который был за рулем, сразу задержали, двух пассажиров вернули на место происшествия патрульные роты ТОР. Позже несовершеннолетнему водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами

В TikTok появилось видео момента наезда, снятое регистратором другой машины, стоявшей на светофоре. На нем видно, как автомобиль, не снижая скорости, врезается в идущих людей так, что они падают, а один отлетает на несколько метров, и едет дальше.

В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе пятилетний ребенок. 39-летняя жительница Луцка после аварии находилась в реанимации, она умерла в ночь на 2 января 2022 года.

Теги: Украина, ДТП, ПДД, правоохранители, расследование, происшествия, подозрение, подростки, столкновение
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