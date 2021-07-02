Полицейских, которые душили шлангом и били мужчину стулом, пытаясь получить показания, будут судить – ГБР

Перед судом предстанут пять правоохранителей, проинформировала пресс-служба ГБР.

Речь идет о происшествии, которое произошло в феврале в Городище. Тогда в Офисе генпрокурора информировали, что 28-летний мужчина с многочисленными травмами обратился в больницу за помощью и рассказал об избиении правоохранителями. В прокуратуре сообщали, что его избивали двое полицейских.

Следствие установило, что к преступлению причастны пятеро. Трое полицейских насильно доставили мужчину в отделение, двое из них – старшие участковые полиции – требуя признаться в преступлении, надевали наручники пострадавшему, били его руками, ногами, железным стулом (стул сломали) и душили шлангом в служебном кабинете, говорится в релизе.

Третий, по данным правоохранителей наблюдал за этим несколько часов и не вмешивался. Еще двое, согласно сообщению, приехали позже и тоже не мешали издевательствам.

"Напротив, узнав о преступлении, скрыли его и не предоставили необходимой помощи пострадавшему. В результате избиения он получил ушибы лица, головы и спины, а также потерял зубы", – говорится в релизе.

Троих полицейских обвинили в пытках, совершенных группой лиц, им грозит до 10 лет лишения свободы, одного – в сокрытии преступления (до трех лет лишения свободы), еще одного – в сокрытии преступления, совершенного подчиненным (от пяти до семи лет лишения свободы).

В ГБР уточнили, что этих правоохранителей отстранили от работы в феврале, двое находятся под арестом.