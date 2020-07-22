Полиция Харькова проверяла сообщение о захвате заложников

Информация об инциденте с захватом заложников в Харькове не подтвердилась, сообщили в областной полиции. В местном Telegram-канале пишут, что ложное сообщение поступило от психически неуравновешенного мужчины.

Харьковская полиция 22 июля проверила сообщение о захвате заложников, об этом говорится на странице облуправления в Facebook.

"По словам начальника Киевского отдела полиции Сергея Пономарева, который находится по адресу, указанному в сообщении, информация не соответствует действительности", – утверждают в ведомстве.

Telegram-канал "ХС | Харьков" пишет, что в 13.17 неизвестный сообщил о захвате частного дома по адресу улица Бондаренковская, 12. По словам захватчика, у него было оружие и взрывчатка.

"Захватчиком оказался 50-летний мужчина с психическим расстройством, а дом, в котором он укрылся, был пустой", – отмечают в паблике.

Утром 21 июля в центре Луцка 44-летний Максим Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Вечером террорист сдался после того, как президент Зеленский выполнил одно из его условий. Никто из заложников не пострадал.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что у Кривоша были сообщники в других городах Украины, один из них задержан в Харькове.

СБУ открыла уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).