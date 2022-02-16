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ПРОИСШЕСТВИЯ

Полиция сообщила о подозрении трем мужчинам, совершившим нападение на журналистов "Украинской правды" в Днепре

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На съемочную группу Ткача (слева) напали 13 февраля
На съемочную группу Ткача (слева) напали 13 февраля
Фото: Mykhailo Tkach / Facebook

16 февраля правоохранители сообщили о подозрении троим мужчинам за нападение на съемочную группу "Украинской правды". Об этом написала пресс-служба Национальной полиции.

Троих подозревают в препятствовании профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 Уголовного кодекса Украины), а двоих из фигурантов – также в совершении ограбления водителя съемочной группы (ч. 2 ст. 186 УК Украины).

Расследование ведется под процессуальным руководством Центральной окружной прокуратуры Днепра.

"Украинская правда" написала, что люди, совершившие нападение на съемочную группу, сопровождали известного в городе бизнесмена Александра Петровского (по прозвищу Нарик).

"Именно момент выхода Петровского удалось зафиксировать оператору УП Ярославу Бондаренко. После чего сопровождение бизнесмена требовало уничтожить видеофайлы, угрожая ножом", – сообщили журналисты.

Контекст:

13 февраля журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщил, что на него и его съемочную группу напали возле ВИП-терминала аэропорта в Днепре. "Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали пароль от телефона, чтобы удалить видео", – написал журналист. Издание уточнило, что угрожавший удалил все снятые видео с телефона оператора. "Находившаяся на месте происшествия полиция бездействовала", – добавили в редакции.

Мэрия Днепра "приложит все усилия", чтобы передать изданию информацию с видеокамер городской системы "Безопасный город", пообещал городской голова Днепра Борис Филатов. 

Полиция по факту нападения открыла два уголовных производства – по ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование профессиональной деятельности журналистов) и по ст. 345-1 (угрозы или насилие в отношении журналистов).

Теги: полиция, Днепр, нападение, ограбление, правоохранители, расследование, журналисты, насилие, подозрение, Украинская правда, Михаил Ткач, мужчины, нападение на журналиста, происшествие, бизнесмен
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