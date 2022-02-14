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ПОЛИТИКА

В "Украинской правде" заявили, что напавшие на их съемочную группу – охранники бизнесмена Петровского

Петровский раньше судился с журналистами, называвшими его криминальным авторитетом
Петровский раньше судился с журналистами, называвшими его криминальным авторитетом
Фото: Александр Петровский - Общественный деятель и меценат / Facebook

Неизвестные люди, совершившие нападение на съемочную группу журналиста Михаила Ткача в Днепре, сопровождали известного в городе бизнесмена Александра Петровского (по прозвищу Нарик). Об этом сообщила 13 февраля "Украинская правда".

"Именно момент выхода Петровского удалось зафиксировать оператору УП Ярославу Бондаренко. После чего сопровождение бизнесмена требовало уничтожить видеофайлы, угрожая ножом", – говорится в сообщении.

"Украинская правда" подтвердила информацию о том, что нападение совершила именно охрана Петровского, из нескольких источников. Издание пытается получить видео с камер наблюдений.

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что, по данным его источников, нападавшие выехали на автомобилях, принадлежащих компании из Днепра ООО "Инвестиционная группа "Трансстройинвест". Одним из владельцев этой компании, согласно открытым базам данных, является Александр Петровский.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7249429311763969

СМИ, в частности "Украина криминальная" и "Обозреватель", называли Петровского криминальным авторитетом Аликом Нариком. "Обозреватель" писал, что он родился в Грузии, в Днепре окончил восемь классов школы. НВ писало, что его настоящая фамилия – Налекришвили, фамилию Петровский он взял у отчима. 

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко говорил в январе 2011 года в комментарии ZN.UA, что Петровский был лидером организованной преступной группировки. "В 2005 году он покинул территорию Украины, ряд членов его группировки были задержаны, а сама группировка была фактически разгромлена", – рассказывал он.

Позднее Петровский начал появляться на публичных мероприятиях (в основном – церковных) с первыми лицами государства. 17 декабря 2018 года во время молебна в храме Рождества Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины в Днепре Петровский стоял возле предстоятеля Православной церкви Украины Епифания и тогдашнего президента Петра Порошенко. 5 января 2019 года в Стамбуле после подписания томоса об автокефалии украинской православной церкви Петровского сфотографировали рядом с Андреем Парубием, бывшим в то время спикером Верховной Рады.

В августе 2018 года Жовтневый райсуд Днепра запретил называть Петровского Нариком и "криминальным авторитетом". Решение было вынесено по иску бизнесмена к интернет-порталу "Цензор.НЕТ" и Бутусову, а также еще к нескольким журналистам. В декабре 2019 года апелляционный суд отменил это решение

Контекст:

13 февраля Ткач сообщил, что на него и его съемочную группу напали возле ВИП-терминала аэропорта в Днепре. "Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали пароль от телефона, чтобы удалить видео", – написал журналист. Издание уточнило, что угрожавший удалил все снятые видео с телефона оператора. "Находившаяся на месте происшествия полиция бездействовала", – добавили в редакции.

Мэрия Днепра "приложит все усилия", чтобы передать изданию информацию с видеокамер городской системы "Безопасный город", пообещал городской голова Днепра Борис Филатов. 

Полиция по факту нападения открыла два уголовных производства – по ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование профессиональной деятельности журналистов) и по ст. 345-1 (угрозы или насилие в отношении журналистов).

Теги: Днепр, Юрий Бутусов, нападение, журналисты, охранник, Украинская правда, Михаил Ткач, охрана, Александр Петровский
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