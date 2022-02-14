В "Украинской правде" заявили, что напавшие на их съемочную группу – охранники бизнесмена Петровского

Петровский раньше судился с журналистами, называвшими его криминальным авторитетом Фото: Александр Петровский - Общественный деятель и меценат / Facebook

"Именно момент выхода Петровского удалось зафиксировать оператору УП Ярославу Бондаренко. После чего сопровождение бизнесмена требовало уничтожить видеофайлы, угрожая ножом", – говорится в сообщении.

"Украинская правда" подтвердила информацию о том, что нападение совершила именно охрана Петровского, из нескольких источников. Издание пытается получить видео с камер наблюдений.

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что, по данным его источников, нападавшие выехали на автомобилях, принадлежащих компании из Днепра ООО "Инвестиционная группа "Трансстройинвест". Одним из владельцев этой компании, согласно открытым базам данных, является Александр Петровский.

СМИ, в частности "Украина криминальная" и "Обозреватель", называли Петровского криминальным авторитетом Аликом Нариком. "Обозреватель" писал, что он родился в Грузии, в Днепре окончил восемь классов школы. НВ писало, что его настоящая фамилия – Налекришвили, фамилию Петровский он взял у отчима.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко говорил в январе 2011 года в комментарии ZN.UA, что Петровский был лидером организованной преступной группировки. "В 2005 году он покинул территорию Украины, ряд членов его группировки были задержаны, а сама группировка была фактически разгромлена", – рассказывал он.

Позднее Петровский начал появляться на публичных мероприятиях (в основном – церковных) с первыми лицами государства. 17 декабря 2018 года во время молебна в храме Рождества Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины в Днепре Петровский стоял возле предстоятеля Православной церкви Украины Епифания и тогдашнего президента Петра Порошенко. 5 января 2019 года в Стамбуле после подписания томоса об автокефалии украинской православной церкви Петровского сфотографировали рядом с Андреем Парубием, бывшим в то время спикером Верховной Рады.

В августе 2018 года Жовтневый райсуд Днепра запретил называть Петровского Нариком и "криминальным авторитетом". Решение было вынесено по иску бизнесмена к интернет-порталу "Цензор.НЕТ" и Бутусову, а также еще к нескольким журналистам. В декабре 2019 года апелляционный суд отменил это решение.