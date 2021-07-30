Получали инструкции из РФ. В пяти областях СБУ разоблачила агитаторов, призывавших к захвату власти в Украине

По версии следствия, инструкции для проведения информационно-подрывных операций через интернет агитаторы получали от своих кураторов из РФ.
Сообщается, что в Закарпатье чиновника местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям подозревают в призывах к нарушению территориальной целостности Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
В Киевской и Винницкой областях местных жителей подозревают в использовании соцсетей для пропаганды агрессивной войны и насильственной смены власти.
В Одесской области мужчина, по версии СБУ, агитировал за захват власти в Украине. Свой контент он распространял через ресурсы, подконтрольные главарям террористических группировок ЛНР и ДНР.
Во Львовской области разоблачили интернет-агитатора, который накануне празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины распространял контент, который "нарушал равноправие граждан и мог привести к дестабилизации общественно-политической обстановки".
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, за время конфликта погибло около 13,9 тыс. человек.