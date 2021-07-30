Получали инструкции из РФ. В пяти областях СБУ разоблачила агитаторов, призывавших к захвату власти в Украине

Агитаторы призывали к захвату власти в Украине, сообщили в СБУ Фото: ssu.gov.ua

По версии следствия, инструкции для проведения информационно-подрывных операций через интернет агитаторы получали от своих кураторов из РФ.

Сообщается, что в Закарпатье чиновника местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям подозревают в призывах к нарушению территориальной целостности Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В Киевской и Винницкой областях местных жителей подозревают в использовании соцсетей для пропаганды агрессивной войны и насильственной смены власти.

В Одесской области мужчина, по версии СБУ, агитировал за захват власти в Украине. Свой контент он распространял через ресурсы, подконтрольные главарям террористических группировок ЛНР и ДНР.

Во Львовской области разоблачили интернет-агитатора, который накануне празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины распространял контент, который "нарушал равноправие граждан и мог привести к дестабилизации общественно-политической обстановки".