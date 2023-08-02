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ПРОИСШЕСТВИЯ

После поражения "Днепра-1" в Лиге чемпионов тренер клуба сообщил, что накануне отравилось восемь футболистов

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Кучер: Некоторым отравившимся было плохо еще в раздевалке
Кучер: Некоторым отравившимся было плохо еще в раздевалке
Фото: scdnipro1.com.ua

Перед матчем в Афинах 1 августа с греческим "Панатинаикосом" в рамках Лиги чемпионов восемь футболистов клуба "Днепр-1" пострадали от отравления. Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер команды Александр Кучер, его цитирует сайт "Днепра-1".

Украинская команда во втором матче с "Панатинаикосом" сыграла вничью 2:2 и по итогам двух поединков (первый выиграли греки 3:1) не смогла пробиться в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

"У нас прошлой ночью отравились сразу восемь футболистов и семь работников из персонала клуба. Они не спали всю ночь. Некоторым еще было плохо в раздевалке, и они выходили на второй тайм", – сказал Кучер.

По его словам, на поле в Афинах было много отравившихся игроков команды, в частности, во втором тайме заменили защитника, который после отравления "уже не мог играть дальше".

Спортивный проект Tatotake 1 августа написал в Facebook (еще до матча в Афинах), что "Днепр-1" после массового отравления намерен подать официальную жалобу в УЕФА по поводу "несоответствующей подготовки матча со стороны "Панатинаикоса".

"Футболисты "Днепра-1" употребляли питьевую воду и фрукты, которые были подготовлены принимающей стороной в гостевой раздевалке, и ночью полкоманды почувствовали симптомы отравления", – описали происходившее журналисты.

https://www.facebook.com/tatotake/posts/pfbid0szVkN2feDBR1ZYmxPkcPGY1t3XfszXbGcsNvsgPHXV4WSHBWczwD1F1vhbu7z5m2l

По данным Tatotake, отравились футболисты Евгений Волынец, Александр Сваток, Сергей Горбунов, Александр Каплиенко, Эдуард Сарапий, Владимир Танчик, Алексей Гуцуляк и Рамик Гаджиев. 

https://www.facebook.com/tatotake/posts/pfbid02vDUMzA7KBi6iYmj3Ldves46584oRhdHNZzSaw5fAmJiEDg9wAU7AozLnvS4TpS7ql

В матче против "Панатинаикоса" Сарапию удалось забить мяч, а Танчик получил красную карточку и был удален с поля. 

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, Греция, Лига чемпионов, отравление, Афины, футболист, тренер, СК Днепр-1
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