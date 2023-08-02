После поражения "Днепра-1" в Лиге чемпионов тренер клуба сообщил, что накануне отравилось восемь футболистов

Украинская команда во втором матче с "Панатинаикосом" сыграла вничью 2:2 и по итогам двух поединков (первый выиграли греки 3:1) не смогла пробиться в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

"У нас прошлой ночью отравились сразу восемь футболистов и семь работников из персонала клуба. Они не спали всю ночь. Некоторым еще было плохо в раздевалке, и они выходили на второй тайм", – сказал Кучер.

По его словам, на поле в Афинах было много отравившихся игроков команды, в частности, во втором тайме заменили защитника, который после отравления "уже не мог играть дальше".

Спортивный проект Tatotake 1 августа написал в Facebook (еще до матча в Афинах), что "Днепр-1" после массового отравления намерен подать официальную жалобу в УЕФА по поводу "несоответствующей подготовки матча со стороны "Панатинаикоса".

"Футболисты "Днепра-1" употребляли питьевую воду и фрукты, которые были подготовлены принимающей стороной в гостевой раздевалке, и ночью полкоманды почувствовали симптомы отравления", – описали происходившее журналисты.

По данным Tatotake, отравились футболисты Евгений Волынец, Александр Сваток, Сергей Горбунов, Александр Каплиенко, Эдуард Сарапий, Владимир Танчик, Алексей Гуцуляк и Рамик Гаджиев.

В матче против "Панатинаикоса" Сарапию удалось забить мяч, а Танчик получил красную карточку и был удален с поля.