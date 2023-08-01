"Днепр-1" уступил в отборе Лиги чемпионов УЕФА и сыграет в Лиге Европы

25 июля в Кошице (Словакия) украинская команда уступила греческой со счетом 1:3, и для продолжения борьбы в Лиге чемпионов "Днепру-1" необходимо было выигрывать 1 августа ответный матч в Афинах.
Счет в поединке открыли на 15-й минуте хозяева, отличился словенский легионер греков Андраж Шпорар.
Девять минут спустя нападающий "Днепра-1" и национальной сборной Украины Артем Довбик сравнял счет.
После перерыва, на 54-й минуте игры, партнер Довбика Эдуард Сарапий вывел днепрян вперед, сократив отставание по сумме двух матчей до минимума (3:4).
Однако "Панатинаикос" сравнял результат, Шпорар оформил дубль к 70-й минуте.
На 75-й минуте красную карточку получил игрок "Днепра-1" Владимир Танчик – и стало понятно, что задача украинской команды усложнилась.
Больше мячей команды не забивали, игра завершилась вничью 2:2, а общий счет стал 5:3 в пользу команды из Греции.
По сумме двух поединков в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА пробился "Панатинаикос", а "Днепр-1" теперь будет играть в Лиге Европы. В этом турнире украинская команда стартует в третьем отборочном раунде.
"Днепр-1" занял второе место в украинской Премьер-лиге сезона 2022/2023 и получил право стартовать в Лиге чемпионов впервые в своей истории. Победителем УПЛ стал донецкий "Шахтер", он обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
В сезоне 2022/2023 победителем Лиги чемпионов УЕФА впервые в истории стал английский "Манчестер Сити".