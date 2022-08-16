"Холодильник, кухня, посуда – все плавает". Последствия ливня в Одессе. Видео

Под водой оказались улицы Балковская, Приморская, Газовый переулок, Атамана Головатого, Черноморского казачества и другие, сообщает официальный сайт Одессы.

Ливень сопровождался порывистым ветром, из-за чего в городе повалены восемь деревьев.

Фото: omr.gov.ua

Для борьбы с последствиями непогоды городские власти задействовали восемь бригад, 311 коммунальщиков и 24 единицы техники. Также работают все насосы на трех насосных станциях.

Сильнее всех затопило жителей низинного района Одессы – Пересыпи, сообщает YouTube-канал "Новости Думская".

“Холодильники, у нас все плавает! Кухня, посуда – полностью все у нас в воде!” – рассказали живущие там одесситы.

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Видео: Новости Думская / YouTube

Пользователи публикуют в сети последствия непогоды.



