"Холодильник, кухня, посуда – все плавает". Последствия ливня в Одессе. Видео

Под водой оказались улицы Балковская, Приморская, Газовый переулок, Атамана Головатого, Черноморского казачества и другие, сообщает официальный сайт Одессы.
Ливень сопровождался порывистым ветром, из-за чего в городе повалены восемь деревьев.
Для борьбы с последствиями непогоды городские власти задействовали восемь бригад, 311 коммунальщиков и 24 единицы техники. Также работают все насосы на трех насосных станциях.
Сильнее всех затопило жителей низинного района Одессы – Пересыпи, сообщает YouTube-канал "Новости Думская".
“Холодильники, у нас все плавает! Кухня, посуда – полностью все у нас в воде!” – рассказали живущие там одесситы.
Пользователи публикуют в сети последствия непогоды.