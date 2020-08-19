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ПРОИСШЕСТВИЯ

Посольство США призвало быстро расследовать поджог авто журналистов программы "Схемы"

Посольство США в Украине обеспокоено сожжением автомобиля сотрудников проекта "Схемы" киевского бюро "Радіо Свобода" и подозрением на прослушивание дома журналиста Михаила Ткача.

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Автомобиль программы "Схемы" подожгли в ночь на 17 августа
Автомобиль программы "Схемы" подожгли в ночь на 17 августа
Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

Посольство США в Украине заявило, что ожидает быстрого расследования сожжения автомобиля журналистов проекта "Схемы" киевского бюро "Радіо Свобода", написали американские дипломаты в Facebook 18 августа.

"Мы обеспокоены недавними инцидентами, направленными против сотрудников "Радіо Свобода", включая сожжение автомобиля и подозрение на прослушивание дома. Мы высоко ценим, что власти принимают первоначальные меры для изучения этих инцидентов, и призываем к быстрому и всестороннему расследованию", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10158276838296936

В ночь на 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы в Броварах Киевской области. По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который снимали с помощью этой машины, – "Короли дорог", о первых лицах государства, которые нарушают правила дорожного движения.

Главный редактор программы "Схемы" Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, также к нему может быть причастен чиновник времен беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

Полиция квалифицировала факт поджога автомобиля "Схем" как умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до 10 лет.

Ткач сообщил, что обнаружил признаки прослушки в своей квартире 8 августа. По его словам, в течение нескольких недель до этого он несколько раз получал предупреждения о том, что его журналистская деятельность раздражает чиновников и "по мне начали активно работать".

Теги: посольство США, поджог, Радио Свобода, автомобиль, Схемы
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