Пожар в Чернобыльской зоне ликвидировали

На тушении пожара работали 12 единиц техники и 60 человек личного состава.

По состоянию на 23 июня пожар в Чернобыльской зоне на территории Лубянского лесничества ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

К тушению привлечены шесть человек и две единицы техники лесного хозяйства.

На тушении пожара от "Чернобыльской Пущи" и ГСЧС Украины работали 12 единиц техники и 60 человек личного состава.

Пожар в зоне отчуждения вспыхнул 21 июня. К вечеру его удалось локализовать на площади 3 га.

Предыдущий мощный пожар на территории Чернобыльской зоны произошел в апреле. Он продолжался около месяца. По данным Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения, тогда от пожаров пострадало около 5% территории Чернобыльского заповедника.

В Государственной экологической инспекции заявили, что в апреле пожар вспыхнул из-за поджога сухой травы.