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В Чернобыльской зоне отчуждения задержали мужчин при попытке вывоза 60 кг рогов лосей

Жители Киевской области пытались переместить бывшие "украшения" сохатых за пределы Чернобыльской зоны отчуждения с целью продажи, отметили в Национальной полиции Украины.

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Полиция изъяла рога диких лосей
Полиция изъяла рога диких лосей
Фото: npu.gov.ua

В Чернобыльской зоне отчуждения правоохранители задержали троих мужчин, которые перевозили 60 кг рогов диких лосей. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киевской области на странице в Facebook. 

Правоохранители отметили, что остановили мужчин недалеко от поселка городского типа Полесское.

"Жители Киевской области пытались переместить бывшие "украшения" сохатых за пределы зоны отчуждения с целью продажи. Однако, в соответствии с законом, перемещение любых объектов за пределы зоны отчуждения или зоны безусловного отселения без специального разрешения или проведения дозиметрического контроля запрещено", – сообщает полиция.

В полиции добавили, что рога были изъяты.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 267-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 80 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 52,5 до 84 тыс. грн) или ограничение свободы на срок от одного до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/2999617393426746

3 февраля 2017 года Минэкологии официально запретило охоту на лося на всей территории страны на 25 лет. В декабре 2017 года лось был внесен в Красную книгу Украины.

27 ноября 2018 года Окружной административный суд Киева отменил приказ Минэкологии и признал противоправными действия по запрету охоты на него. Министерство экологии и природных ресурсов подало апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева.

В Минэкологии сообщали, что, по разным данным, популяция лося в Украине насчитывает от 2 тыс. до 6 тыс. особей.

Теги: Украина, полиция, запрет, браконьерство, правоохранители, закон, Чернобыль, ограничения, лось, уголовное производство, продажа
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