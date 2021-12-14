Просил деньги за посредничество. ГБР разоблачило сотрудника одного из предприятий "Укроборонпрома"

По информации правоохранителей, мужчина требовал у представителя иностранной компании более 80 тыс. грн за посреднические услуги.

"Чиновник обещал за эти деньги помочь иностранному обществу оборонной промышленности в получении положительного ответа для экспортной операции. В частности, он гарантировал влияние на Государственную службу экспортного контроля Украины о предоставлении письма-разъяснения о том, что якобы одна из деталей к пулемету не является товаром военного и двойного назначения и не подлежит экспортному контролю", – отметили в релизе.

Чиновника задержали, ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Для подозреваемого избрана мера пресечения в виде личного обязательства.