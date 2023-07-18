Разминировано более трети земель Украины, которые планируется вернуть аграриям – Шмыгаль

"Условием развития агросектора остается скорейшее разминирование сельхозземель. На сейчас уже обследовано более 160 тыс. гектаров. Это более трети площадей, которые мы планируем приоритетно вернуть в сельскохозяйственную эксплуатацию", – сказал премьер.

Он подчеркнул, что для гуманитарного разминирования привлекают партнеров, усиливают возможности операторов, приходит новая техника, идет работа над апробацией новейших технологий.

"Пока концентрируемся на том, чтобы выявить наименее засоренные участки, быстро очищать их от мин и снарядов и передавать в обработку аграриям", – объяснил Шмыгаль.

Информация о подрывах аграриев на оставленных российскими оккупантами минах поступает регулярно.