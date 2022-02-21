С начала года на водоемах Украины утонуло более 60 человек – ГСЧС

В Луганской области на реке Айдар 20 февраля спасли двух подростков Фото: depositphotos.com

"Спасатели чуть ли не каждый день привлекаются к спасению людей на водоемах страны. Так, с начала года на воде спасены 78 человек, из которых 10 – дети", – отметили в ГСЧС.

В Полтавской области 20 февраля спасателям сообщили, что в районе села Каменные Потоки пропали два подростка 2012 года рождения.

"Сотрудники ГСЧС обследовали прибрежную территорию и акваторию поймы Днепра на площади 11 га. В поисковых работах участвовали 30 человек личного состава... Утром 21 февраля водолазы изъяли тела двоих погибших детей из реки", – рассказали спасатели.

В Черкасской области 20 февраля в районе села Жовнино в 200 м от берега откололась льдина с восемью рыбаками. Спасатели, сотрудники водного патруля полиции и местные рыбаки сняли людей с льдины. Медицинская помощь им не понадобилась.

В Сумской области в воскресенье спасли мужчину 1967 года рождения, который по неосторожности провалился под лед. Его доставили в реанимационное отделение Ахтырской центральной районной больницы.

В Луганской области на реке Айдар спасли двух подростков 2008-го и 2006 года рождения. Они переходили реку по навесному мосту и упали в воду.

В Днепре 20 февраля отрудники ГСЧС спасли троих полицейских, местного жителя и рыбака, провалившихся под лед.