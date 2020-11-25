СБУ: Благодаря активному сотрудничеству с ТИС задержаны крупные партии наркотиков из Латинской Америки

Служба безопасности Украины и Госпогранслужба в письмах к руководству контейнерного терминала ТИС отметили, что компания активно способствует выявлению наркотрафика.

Пограничники обратились к руководству контейнерного терминала с просьбой увеличить количество сканируемых контейнеров с судов из Латинской Америки с 30–35 до 50 Фото: zn.ua

Контейнерный терминал ТИС создает условия для эффективной работы силовых структур и борьбы с контрабандой наркотиков в Украину, об этом идет речь в благодарственных письмах Службы безопасности и Госпогранслужбы в Одесской области в адрес руководства ТИС, пишет ZN.ua.

Благодаря активному сотрудничеству силовиков с контейнерным терминалом в этом году они изъяли крупные партии наркотиков, которые пытались провезти в контейнерах из стран Латинской Америки. По словам правоохранителей, в 2020 году злоумышленники активизировались, а Украина традиционно является транзитной страной для наркотрафика из Латинской Америки в Европу.

"Выражаем свою благодарность персоналу и руководству ТИС за содействие в проведении вышеупомянутых мер, направленных на выявление в грузопотоке и противодействие попаданию в Украину наркотических средств", – пишет руководство Главного отдела по борьбе с коррупцией и контрабандой СБУ в Одесской области.

Фото: zn.ua

"Факты задержания наркотического средства кокаин на протяжении 2020 года стали возможны благодаря активной позиции руководства "ТИС – Контейнерный терминал" в содействии правоохранительным органам Украины в борьбе с трансграничными наркогруппировками, которые специализируются на контрабанде кокаина в особо крупных размерах", – цитирует издание письмо Госпогранслужбы.

Пограничники обратились к руководству контейнерного терминала с просьбой увеличить количество сканируемых контейнеров с судов из Латинской Америки с 30–35 до 50. По информации пресс-службы компании, руководство контейнерного терминала незамедлительно увеличило количество сканируемых контейнеров до 50.