СБУ разоблачила схему, по которой пытались украсть почти 100 млн грн жителей Мариуполя в пользу РФ

"Дельцы работали в интересах России и пытались вывести в пользу агрессора почти 100 млн грн. К организации схемы причастна преступная группировка из временно оккупированного Донецка, действовавшая при координации российских спецслужб, а ее руководитель входит в близкое окружение террориста [главаря "ДНР" Дениса] Пушилина", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, подозреваемые по телефону обращались в украинские банки якобы от имени владельцев счетов и получали доступ к онлайн-банкингу.

"Для прохождения идентификации использовали клиентские базы захваченных филиалов в Мариуполе и спецоборудование для изменения маршрутизации звонков. Это были персональные данные почти 4 тыс. местных жителей, в том числе погибших или принудительно вывезенных в РФ и имеющих сбережения в финучреждениях на подконтрольной Украине территории", – заявили в пресс-центре.

Украденные деньги были "конвертированы" в криптовалюту.

"Для массового обзвона украинских банков организаторы схемы использовали колл-центр во временно оккупированном Донецке, сотрудники которого через интернет и спецоборудование на неоккупированной территории Украины связывались с соответствующими учреждениями якобы от имени настоящих владельцев счетов", – говорится в сообщении.

СБУ выявила и заблокировала счета и криптокошельки подозреваемых. Во время обысков в восьми областях нашего государства изъято компьютерное оборудование. Также арестованы почти 65 млн грн, которые, по данным следствия, были получены преступным путем.

"Установлено, что по такой же схеме злоумышленники обворовывали российских граждан, "выводя" их деньги на криптокошельки руководства террористической организации "ДНР" и кураторов из ФСБ", – добавили в пресс-центре.

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