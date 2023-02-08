СБУ сообщила о подозрении должностным лицам Национального союза архитекторов, "занимавшимся махинациями"

Во время обысков СБУ обнаружила электронный ключ доступа к системе Фото: Служба безпеки України / Telegram

"Киберспециалисты СБУ собрали безоговорочные доказательства вины должностных лиц Национального союза архитекторов Украины, занимавшихся махинациями в строительной сфере Украины", – говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые незаконно изменяли данные в государственной электронной системе в области строительства. Вероятно, злоумышленники "выдавали" новые сертификаты аттестации архитекторов, хотя не имели на это права.

"Чтобы схема работала, они незаконно меняли персональные данные архитекторов в ранее изданных сертификатах", – сообщили в Службе безопасности.

Во время обысков по местам жительства и работы подозреваемых правоохранители обнаружили электронный ключ доступа к системе, компьютерную технику и другие цифровые носители информации с доказательствами.

В СБУ добавили, что действия архитекторов, которые использовали поддельные сертификаты, могут быть признаны в судебном порядке незаконными. Это может привести "к другим негативным последствиям для застройщиков и простых граждан", отметили в органе.

Сотрудники Службы безопасности разоблачили эту схему в конце прошлого года. В январе пресс-служба СБУ сообщала, что по делу ведется досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных сетей) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах).