Представители Национального союза архитекторов подделывали сертификаты, взломав е-систему – СБУ

Представитель Национального союза архитекторов передал подконтрольной компании свою электронную подпись для входа в систему, утверждают в СБУ Фото: ssu.gov.ua

В СБУ объясняют, что речь идет о кибервзломе, который мог бы узаконить сотни "проблемных" застроек, возведенных с нарушением действующих требований и стандартов. В то же время схема была вовремя разоблачена, поэтому злоумышленникам не удалось взломать электронную систему, заявили в спецслужбе. Злоумышленники, как установили в СБУ, пытались незаконно получить деньги из-за подделки и продажи разрешительных документов представителям строительного бизнеса. Среди разоблаченных махинаций – незаконные регистрации объектов с нарушением государственных строительных норм.

Также Служба безопасности заявляет, что выявила схему выдачи поддельных сертификатов профессиональной аттестации архитекторов. Для этого, как считает следствие, представитель Национального союза архитекторов передал подконтрольной компании свою электронную подпись для входа в систему, после чего злоумышленники получили доступ к незаконному редактированию ранее выданных сертификатов. В них меняли даты и персональную информацию "аттестованного" архитектора и продавали подделку заказчикам как новый документ.

"Департамент кибербезопасности СБУ предоставил соответствующие рекомендации специалистам Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерства цифровой трансформации, которые позволили устранить имеющиеся пробелы в электронной системе", – отметили в СБУ.

Министр цифровой трансформации заявил, что благодаря созданию Единой государственной электронной системы в сфере строительства государство экономит 3 млрд грн ежегодно. Кроме того, дальнейшая ее работа позволит предотвращать и выявлять больше противоправных схем в строительной сфере и экономить миллиарды. Он также добавил, что цифровизация строительной сферы в Украине лежит в основе реформы градостроительства и законопроекта №5655, недавно принятого парламентом.

По словам министра, реформа позволит прозрачно и качественно следить за всеми этапами градостроительства и не допускать схемы и какой-либо коррупционной составляющей.

Члены Национального союза архитекторов, а также ряд мэров и депутатов местных советов критиковали реформу градостроительства и законопроект №5655. Ее поддержали вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, Всеукраинская ассоциация общин, Торгово-промышленная палата, Украинский совет бизнеса.