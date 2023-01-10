Шуляк о реформе градостроительства: Наказания за нарушения предусмотрены очень строгие, до пяти лет лишения свободы

Елена Шуляк: Это будет касаться болезненных вопросов для каждого города – незаконной застройки зеленых зон, уничтожения памятников архитектуры Фото: rbc.ua

"Это будет касаться болезненных вопросов для каждого города – незаконной застройки зеленых зон, уничтожения памятников архитектуры. Наказания предусмотрены очень строгие: до пяти лет лишения свободы", – отметила политик.

Она сообщила, что законопроект №5877 дополняет базовый документ реформы градостроительства – законопроект №5655, который Рада приняла 13 декабря 2022 года.

"Мы не могли включить эти положения в сам №5655, поскольку изменения в Уголовный кодекс обязательно должны проводиться отдельными законами", – пояснила Шуляк.