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Шуляк о реформе градостроительства: Наказания за нарушения предусмотрены очень строгие, до пяти лет лишения свободы

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Елена Шуляк: Это будет касаться болезненных вопросов для каждого города незаконной застройки зеленых зон, уничтожения памятников архитектуры
Елена Шуляк: Это будет касаться болезненных вопросов для каждого города – незаконной застройки зеленых зон, уничтожения памятников архитектуры
Фото: rbc.ua

В Верховной Раде готовят законопроект №5877 ко второму чтению, он предусматривает изменения в Уголовный и Административный кодексы Украины, связанные с нарушениями в строительной сфере. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказала глава партии "Слуга народа", народный депутат, председатель комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

"Это будет касаться болезненных вопросов для каждого города – незаконной застройки зеленых зон, уничтожения памятников архитектуры. Наказания предусмотрены очень строгие: до пяти лет лишения свободы", – отметила политик.

Она сообщила, что законопроект №5877 дополняет базовый документ реформы градостроительства – законопроект №5655, который Рада приняла 13 декабря 2022 года.

"Мы не могли включить эти положения в сам №5655, поскольку изменения в Уголовный кодекс обязательно должны проводиться отдельными законами", – пояснила Шуляк.

Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.

13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов. Документ находится на подписи у президента.

Согласно законопроекту №5655, вся документация будет проходить через электронный кабинет в Единой государственной электронной системе строительства. В частности, документ вводит механизм против уничтожения исторического наследия. Электронная система автоматически заблокирует выдачу разрешений на строительство, если застройщик попытается демонтировать или повредить памятник архитектуры, пишет "РБК-Украина".

Теги: Верховная Рада, депутаты, самоуправление, строительство, застройка, парламент, законопроект, архитектура, реформа, Елена Шуляк
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