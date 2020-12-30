СБУ заявила о задержании членов группировки, которая может быть причастна к похищению людей

В преступную группу, по версии следствия, входило 15 человек с криминальным прошлым, сообщила Служба безопасности Украины.

Служба безопасности Украины задержала в Днепропетровской области группу злоумышленников, которые, по версии следствия, были причастны к ряду преступлений, среди которых и похищение людей. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 30 декабря.

В СБУ сообщили, что в группу входило 15 человек с криминальным прошлым.

"Злоумышленники держали в страхе местных жителей путем разбойных нападений, насилия и уничтожения имущества. Также лидеры группировки, ранее неоднократно судимые за совершение особо тяжких преступлений, организовали разветвленную сеть сбыта наркотиков и психотропных веществ в области. Фигуранты реализовывали оптовые партии "товара" через личные связи, а также привлекали наркодилеров для перепродажи", – говорится в сообщении.

По информации следствия, ежемесячный оборот запрещенных веществ составил почти 6 млн грн, действовала группировка почти год.

"Для сопровождения наркобизнеса и борьбы с "конкурентами" в составе преступной организации было и так называемое "силовое крыло". Злоумышленники применяли к потерпевшим психологическое давление и угрожали им физической расправой. По предварительным данным, уголовники также причастны к похищению людей", – отметили в пресс-центре.

Во время обысков в домах фигурантов СБУ обнаружила оружие, гранаты, наркотические средства и деньги. Как пишет пресс-центр, деньги были получены преступным путем.

Правоохранители задержали шесть человек. Им сообщили о подозрениях по ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или организацией, а также участие в ней), ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 185 (кража), ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Следствие намерено ходатайствовать о взятии их под стражу.