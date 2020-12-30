Семьи убитых военных и волонтеров в Житомирской области требуют по 2 млн грн компенсации

В мае этого года в Житомирской области случилось массовое убийство ветеранов АТО и волонтеров. Семьи погибших требуют с подозреваемого в убийстве взыскать по 2 млн грн компенсации.

В результате стрельбы погибли семь человек Фото: depositphotos.com

В Богунском районном суде Житомира состоялось заседание по делу массового убийства военных, которое произошло в мае. Об этом в комментарии УНИАН рассказал пресс-секретарь суда Юрий Севрук.

"Во время заседания допрашивали родных убитых военных. Они рассказывали о жизни, мечтах, увлечениях, привычках, военной службе своих родных, мужей, брата, сына", – отметил Юрий Севрук.

Пострадавшие родственники хотят взыскать с владельца водоема, на котором произошло массовое убийство, и подозреваемого в убийстве военных Анатолия Захаренко по 2 млн грн морального ущерба.

"Судебное заседание перенести на 5 января 2021 года на 11.00 для продолжения допроса потерпевшего, являющегося единственным непосредственным участником тех событий, которые произошли", – сказал Севрук.

В ночь на 22 мая в Попельнянском районе Житомирской области произошла стрельба, в результате которой погибли семь человек. Среди погибших – ветераны АТО, волонтеры и действующие нацгвардейцы. Одному из них удалось сбежать и вызвать полицию. В убийстве подозревают владельца озера, с которым у погибших возник конфликт, его задержали.

В конце октября досудебное расследование дела завершили, его направили на рассмотрение в суд, сообщали в МВД Украины.