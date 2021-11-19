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ПРОИСШЕСТВИЯ

Шесть человек, из них четыре ребенка, погибли из-за пожара в Винницкой области – ГСЧС

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Погибли дети от шести до 11 лет и их родители
Погибли дети от шести до 11 лет и их родители
Фото: vn.npu.gov.ua

В селе Марьяновка Винницкой области 18 ноября загорелся холодильник, шесть человек погибли, по предварительной информации, отравившись угарным газом. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

По данным ГСЧС, в холодильнике произошло короткое замыкание. 

"Погибли шесть человек, из них четыре ребенка (2010–2015 г.р.). Пожар самоликвидировался", – говорится в сводке на сайте ведомства. 

В областном управлении полиции рассказали, что погибших в частном доме обнаружила староста села и обратилась к правоохранителям. Погибли 44-летний мужчина, его 34-летняя жена и их дети шести, восьми, девяти и 11 лет.

По предварительной информации, в доме была неисправная проводка. 

Открыто уголовное производство по п. 1, 2, ч. 2, ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Контекст:

17 ноября в селе Медисовка в Хмельницкой области вследствие пожара в жилом доме погибли четыре ребенка дошкольного возраста. Как рассказали в полиции, дети спали в отдельной от родителей комнате, где работала печка.

Полиция открыла два производства – по ч. 2 ст. 270 (нарушение пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) и ст. 166 (невыполнение родительских обязанностей) Уголовного кодекса. 

Теги: пожар, смерть, ГСЧС, Винницкая область, полиция, дети, погибшие
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