Шесть человек, из них четыре ребенка, погибли из-за пожара в Винницкой области – ГСЧС

По данным ГСЧС, в холодильнике произошло короткое замыкание.
"Погибли шесть человек, из них четыре ребенка (2010–2015 г.р.). Пожар самоликвидировался", – говорится в сводке на сайте ведомства.
В областном управлении полиции рассказали, что погибших в частном доме обнаружила староста села и обратилась к правоохранителям. Погибли 44-летний мужчина, его 34-летняя жена и их дети шести, восьми, девяти и 11 лет.
По предварительной информации, в доме была неисправная проводка.
Открыто уголовное производство по п. 1, 2, ч. 2, ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
17 ноября в селе Медисовка в Хмельницкой области вследствие пожара в жилом доме погибли четыре ребенка дошкольного возраста. Как рассказали в полиции, дети спали в отдельной от родителей комнате, где работала печка.
Полиция открыла два производства – по ч. 2 ст. 270 (нарушение пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) и ст. 166 (невыполнение родительских обязанностей) Уголовного кодекса.