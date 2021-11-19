Шесть человек, из них четыре ребенка, погибли из-за пожара в Винницкой области – ГСЧС

Погибли дети от шести до 11 лет и их родители Фото: vn.npu.gov.ua

По данным ГСЧС, в холодильнике произошло короткое замыкание.

"Погибли шесть человек, из них четыре ребенка (2010–2015 г.р.). Пожар самоликвидировался", – говорится в сводке на сайте ведомства.

В областном управлении полиции рассказали, что погибших в частном доме обнаружила староста села и обратилась к правоохранителям. Погибли 44-летний мужчина, его 34-летняя жена и их дети шести, восьми, девяти и 11 лет.

По предварительной информации, в доме была неисправная проводка.

Открыто уголовное производство по п. 1, 2, ч. 2, ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".