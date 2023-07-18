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ПРОИСШЕСТВИЯ

Смерть нацгвардейца в Днепропетровской области. Командиры говорят, что были потасовка и суицид

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Говорухин погиб 13 июня
Говорухин погиб 13 июня
Фото: hromadske.ua

Контрактник воинской части №3036 Нацгвардии Украины (Днепропетровская область) Богдан Говорухин застрелился после того, как отказался нести службу на блокпосту. Об этом hromadske сообщил заместитель командира части подполковник Святослав Билейчук, материал вышел 18 июля.

О смерти нацгвардейца его родители узнали 13 июня.

"Говорухин всегда был на позитиве, но в то последнее дежурство был очень возбужден, накручен, он отказался нести службу на блокпосту и в неустановленное время ушел отдыхать в блиндаж. Из-за этого у него с другими военнослужащими возник конфликт. Его заставили прийти на блокпост, там даже началась потасовка – ребята хотели заставить его дежурить", – утверждает Билейчук.

По его словам, "Говорухин все равно вернулся в блиндаж, где и застрелился одним выстрелом из автомата".

"В тот момент на соседней кровати спал еще один боец – он проснулся от выстрела и от того, что на него сонного упало тело Говорухина. Все бойцы уже написали объяснение, ведется внутреннее расследование. Оно еще не окончено. Мы никого не прикрываем, мы за объективное расследование и установление правдивых фактов", – объяснил Билейчук.

Родители погибшего отметили, что ни один из бойцов, у которых взяли объяснение относительно обстоятельств гибели Говорухина, не позвонил его родителям, чтобы выразить соболезнования.

"Скорее всего, выполняют инструкции старших командиров", – предполагает отец погибшего Владимир Говорухин.

В оповещении о смерти, копию которого опубликовало hromadske, сказано, что нацгвардеец выстрелил себе в подбородок.

Фото: hromadske.ua
Фото: hromadske.ua

Владимир Говорухин, бывший судья, сомневается в версии командиров сына – после увиденного в морге.

"У Богдана правое ухо было перебито, просто висело, левое ухо вмято в голову, как от удара ногой или кулаком, на переносице след от удара, лоб весь в синяках, на левой руке синяк, как от удара прикладом. Это Богдан в таком состоянии совершил самоубийство? Или его били, пока не убили, и выстрел был уже потом?" – задается он вопросом.

Экспертиза тела еще не завершилась, отмечает hromadske.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Национальная гвардия, Днепропетровская область, самоубийство, экспертиза, блокпост, суицид
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