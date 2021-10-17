СМИ назвали имя дипломата, найденного мертвым в Киеве

По словам собеседника издания, предварительно установлено, что дипломат умер в результате несчастного случая.

Крыжановский работал в дипломатической службе с 1992 года. С 2010 года был послом Украины в Эстонии, а с 2017 года – специальным представителем Украины по приднестровскому урегулированию.