СМИ сообщили, что подъем танкера Delfi приостановили из-за погоды, в Мининфраструктуры опровергают

"Думская" написала, что из-за из-за штормового предупреждения процесс подъема танкера Delfi приостановили. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в скором времени Delfi поднимут полностью.

Работы по подъему танкера Delfi идут по графику, сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Работы по поднятию и отбуксировке танкера Delfi продолжаются. Сейчас осуществляют генеральную откатку забортной воды. После этого проверка водотечности и ее устранение (при наличии). Указанные мероприятия выполняются для безопасного дальнейшего перемещения судна на определенный участок", – написал он.

Криклий отметил, что подрядчик скорректировал график согласно погодным условиям.

По его словам, в скором времени финальный этап поднятия танкера завершится.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Работы по подъему танкера начались 24 июля. 26 июля его поставили на киль.

8 сентября местное издание "Думская" сообщило, что из-за погоды процесс подъема приостановили из-за штормового предупреждения.