Сообщила американская компания. У горы Поп Иван нашли травмированного иностранца – ГСЧС

"В 14.50 на служебный телефон начальника четвертой специальной поисково-спасательной группы поступил телефонный звонок от одной из американских компаний, которая сообщила о том, что по определенным координатам близ горы Поп Иван (ориентировочно 200 м от вершины) на территории Закарпатской области травмировался иностранный турист", – отметили в релизе.

В 16.12 спасатели нашли пострадавшего, его сопроводили на пост Яворник на горе Поп Иван.

"Из-за осложненных погодных условий спуск гражданина Польши с вершины горы запланирован на 18 января", – рассказали в ГСЧС.

Утром 17 января на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook сообщили о сложных погодных условиях и посоветовали воздержаться от походов на высокогорье.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, видимость до 20 м, ветер западный, порывы до 20 м/с, температура воздуха -13 °С, высокая влажность, происходит оледенение", – отметили в посте.