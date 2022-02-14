Сотрудникам ФСБ заочно объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины – Офис генпрокурора

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры гражданину Украины и двум гражданам РФ (сотрудникам ФСБ РФ) заочно сообщено о подозрении в государственной измене и участии в террористической организации (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Украинец, по данным следствия, в качестве "помощника-консультанта депутата народного совета ДНР" активно сотрудничал с двумя сотрудниками ФСБ, которые были соответственно "помощником" и "советником" ныне покойного главаря "ДНР" Александра Захарченко, и собирал для них "информацию разведывательного и военного характера", а также привлекал местное население в ряды российских боевиков.

"Помощником-консультантом" подозреваемый гражданин Украины был в 2014–2018 годах, а с "залегендированным сотрудником" ФСБ познакомился в 2015 году.

"Гражданин РФ выступал куратором в энергетической и угольно-промышленной сфере и осуществлял контроль и налаживание связей. Кроме того, обеспечивал интеграцию этих отраслей хозяйства и промышленности временно оккупированной территории Донбасса в экономическое пространство РФ. В этот же период его брат – сотрудник пограничной службы ФСБ РФ по Ростовской области также сотрудничал с подозреваемым гражданином Украины и был "внештатным советником" Александра Захарченко. Он выполнял функции куратора в сфере снабжения вооружением и военной техникой", – объяснили в ОГПУ.

"Внештатный советник" организовывал переброску на Донбасс российского военного оборудования, техники, огнестрельного оружия, боеприпасов, средств ведения разведки и другого вооружения, подчеркнули в украинской прокуратуре.

Расследование ведет Служба безопасности Украины.