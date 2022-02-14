"Не может быть, чтобы наследники Хмельницкого и Гоголя не хотели вечного мира с братской Россией". Кадыров призвал Зеленского выполнить Минские соглашения

Кадыров: Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого "западного мира" Фото: ЕРА

"Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть сегодня как никогда возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только президента России, но и президента Украины", – написал Кадыров.

По его словам, соблюдение Украиной Минских соглашений поможет урегулировать противостояние между Россией и Украиной и снизит общее напряжение.

"Вы как гарант Конституции и безопасности своего народа и государства просто обязаны сделать все от вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира. Президент Владимир Путин и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова. Будьте благоразумны, господин Зеленский!" – призвал Кадыров.

Он заверил, что любит Украину и ее "добрый народ", который, по его словам, имеет общую историю, культуру и религию с россиянами.

"Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого "западного мира" со всеми его вырожденческими "ценностями" и русофобской истерией. Где-то в глубине души у меня теплится надежда на то, что историческую справедливость восстановит сам украинский народ без чьей-либо помощи извне. Не может быть, чтобы духовно-исторические наследники великого гетмана Богдана Хмельницкого и гениального писателя Николая Гоголя не хотели бы вечного мира с братской Россией!" – написал Кадыров.