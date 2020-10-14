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ПРОИСШЕСТВИЯ

Совершивший акт самосожжения на Майдане украинский военный умер в больнице

Военнослужащий Николай Микитенко в результате акта самосожжения получил 90% ожогов тела. В больницу его доставили в тяжелом состоянии, а сегодня он скончался.

Микитенко участвовал в боях под Славянском
Микитенко участвовал в боях под Славянском 
Фото: Відсіч / Facebook

49-летний военнослужащий Николай Микитенко, который в ночь на 11 октября совершил акт самосожжения на Майдане Незалежности в Киеве, умер от ожогов в больнице. Об этом сообщила в Facebook его дочь Юлия сегодня, 14 октября.

"Надеюсь, ты наконец-то найдешь там спокойствие. Люблю тебя, па. С миром", – написала она.

https://www.facebook.com/yuliya.mykytenko/posts/3363075133769127

Общественная организация "Відсіч" также сообщила в Facebook о смерти военного.

"С грустью сообщаем, что сегодня перестало биться сердце нашего защитника Николая Микитенко. Выражаем искренние соболезнования его дочери, сыну, семье, друзьям. Покойся с миром, воин!", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/vidsich/posts/3432638910136837

Микитенко получил 90% ожогов тела, в больницу он попал в тяжелом состоянии, говорила в комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик. В полиции сказали, что не знают о мотивах поступка мужчины.

Юлия Микитенко рассказала "Суспільному", что ее отец совершил такой поступок по политическим мотивам.

"Несогласие с действиями власти, а именно разведением войск на линии разграничения и ползучая оккупация России. Он был абсолютно в здравом уме и четко осознавал, что делает. Не пытался себя потушить. Потушить пыталась молодежь, которая подбежала. В фонтане на Майдане", – сказала Юлия.

Подруга Юлии 13 октября  рассказала "Суспільному" об ухудшении состояния Николая Микитенко.

"Врачи уже не говорят ничего, все уже просто ждут", – говорила она.

Перед самоподжогом военный размещал в Facebook посты с критикой действующей власти. В день инцидента 11 октября в 0.41 он написал следующее: "Думаю, как буду гореть?!..Как Василий Стус?!, Хватит сил доказать, что Украина, понад усе!!!... Достало!!! Выйдите все, побратимы, как 24 числа, возьмите оружие в руки, и защитите нашу, родную Украину!!!".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=179813960409618&id=100051430464287

Днем ранее он призывал выйти к Офису президента Украины, чтобы "объяснить как живем на фронте, и как защищаем Украину".

В 2014 году Микитенко участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Национальной гвардии Украины им. Сергея Кульчицкого. Во время эвакуации сбитого вертолета на Карачуне он получил ранения, имеет группу инвалидности. После лечения служил в различных боевых подразделениях в зоне ООС, сообщили в общественной организации.

Теги: Россия, смерть, Славянск, Майдан, Донбасс, больница, украинский военный, война в Украине, самосожжение, военнослужащий, война на Донбассе, ООС
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