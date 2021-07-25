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Спасатели завершили поисковые работы на месте обвала дома в Майами. Погибло 97 человек

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Дом в Майами обрушился 24 июня
Дом в Майами обрушился 24 июня
Фото: EPA

Спасатели официально завершили поиск тел погибших в результате обрушения дома в Майами (США). Об этом сообщил канал ABC News 24 июля.

В результате аварии погибшими считаются 97 человек, минимум один считается пропавшим без вести.

Спасатели расчистили и вывезли большинство завалов на месте обвала дома. Они работали сменами по 12 часов и перебрали более 14 тыс. тонн разбитого бетона и арматуры.

Контекст:

12-этажный кондоминиум Champlain Towers South обрушился 24 июня. По информации NBC News, здание построили в 1981 году. Оно находится в прибрежном районе с населением около 6 тыс. человек.

Обрушение дома произошло ночью, когда многие жители спали. По словам спасателей, обрушение было "блинное", оно не оставляет шансов на выживание.

5 июня уцелевшую часть дома снесли с помощью взрывчатки.

Власти заявляли, что надежд найти под завалами выживших больше нет. Спасатели сосредоточились на поисках останков жертв.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, авария, Майами, обвал, погибшие
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