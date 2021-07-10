Жена президента Гаити сделала первое заявление после смерти мужа: Наемников послали, чтобы убить всю семью

Мартин Моиз сделала первое после гибели ее супруга заявление на креольском, его записали в больнице Майами (США), где первая леди проходит лечение, сообщает The Associated Press. Агентство приводит перевод ее слов на английский.

MESSAGE DE LA PREMIÈRE DAME MARTINE MOISE. pic.twitter.com/cFQW70xTFE — Martine Moïse (@martinejmoise) July 10, 2021

Мартин Моиз сказала, что ее супруга "наемники изрешетили пулями".

"Вы знали, против кого боролся президент. Эти люди послали наемников, чтобы убить президента и его семью из-за проектов строительства дорог, электричества, снабжения питьевой водой, организации референдума и выборов", – сказала первая леди.

Она добавила, что "наемники, которые убили президента", арестованы, "но другие наемники сейчас хотят убить его мечту".