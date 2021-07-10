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Власти Гаити попросили США и ООН ввести войска после убийства президента

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После убийства президента на Гаити объявили чрезвычайное положение
После убийства президента на Гаити объявили чрезвычайное положение
Фото: ЕРА

Правительство Гаити попросило США направить в страну войска для защиты критически важных объектов инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом заявил 9 июля министр по выборам Гаити Матиас Пьер, пишет Reuters.

Пресс-секретарь Белого дома Джалина Портер не смогла подтвердить журналистам наличие такого запроса.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф в интервью Associated Press сказал, что "партнеры могут помочь национальной полиции в разрешении ситуации".

Пьер сообщил, что правительство Гаити обратилось к США с просьбой помочь защитить аэропорт страны, порт и запасы топлива. Посол Гаити в США также обратился к ФБР за помощью в расследовании убийства, отметила газета The New York Times.

Высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена сказал, что сотрудники ФБР и министерства внутренней безопасности поедут в столицу Гаити Порт-о-Пренс как можно скорее, чтобы оценить масштабы помощи. В настоящее время нет планов по оказанию военной помощи от США, отметил он.

По сведениям Associated Press, с аналогичной просьбой о введении воинского контингента для защиты ключевых объектов власти Гаити обратилось в ООН. сказал заместитель официального представителя ООН Фархан Хак.

Телеканал CNN сообщил, что запрос Гаити к США касается ограниченного числа военнослужащих – до 500 человек. Угрозу для Гаити могут представлять "потенциальные наемники", отметил Пьер.

Контекст:

Президента Гаити убили в ночь на 7 июля во время вооруженного нападения на его резиденцию в Порт-о-Пренсе. На теле Моиза обнаружили 12 огнестрельных ранений.

Группа лиц, по официальной информации, проникла в резиденцию президента около 1.00 7 июля. В это время в доме находились Моиз, его супруга Мартин, их дочь и еще как минимум два человека. Преступники убили Моиза и ранили его жену, другие лица не пострадали. Первую леди Гаити госпитализировали в тяжелом состоянии, а позже доставили на лечение в США. Она находится в стабильном, но критическом состоянии.

По словам очевидцев, злоумышленники, ворвавшись в дом, кричали: "Операция DEA" (DEA – это управление по борьбе с наркотиками, одно из агентств в составе министерства юстиции США). И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф сообщил, что напавшие на резиденцию президента люди говорили по-испански и по-английски (большинство жителей страны разговаривает на французском и гаитянском креольском языках).

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд в интервью Reuters назвал подозреваемых в нападении группой "иностранных наемников" и предположил, что они маскировались под агентов DEA, чтобы получить доступ к резиденции Моиза.

После убийства президента на Гаити объявили чрезвычайное положение.

Моиз находился при власти в стране с февраля 2017 года. За время его президентства на Гаити неоднократно проходили акции протеста. Моиза обвиняли в коррупции и неэффективном управлении страной, а также в попытках узурпировать власть.

В деле об убийстве Моиза задержали двух американцев гаитянского происхождения и 15 колумбийцевим от 35 до 55 лет.

В феврале этого года правительство Гаити сообщило о задержании более 20 человек, которые якобы готовили государственный переворот и покушение на Моиза.

Население Республики Гаити составляет 10 млн человек, это одна из самых бедных стран Америки. Эксперты прогнозируют, что убийство Моиза может спровоцировать всплеск насилия в стране.

Теги: США, ООН, убийство, Джо Байден, ФБР, наемники, Гаити, Жовенель Моиз, войска
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