Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити – гражданин США

Нападение на резиденцию Моиза в Порт-о-Пренсе произошло в ночь на 7 июля Фото: ЕРА

Вместе с гражданином США Джеймсом Солажесом были арестованы еще пять человек. Пьер заявил, что еще один задержанный считается американцем гаитянского происхождения.

Издание пишет, что убийство президента усугубило политический кризис в стране. Власти не представили доказательств причастности задержанных к преступлению

Пьер рассказал, что толпа гаитян сегодня окружила участок полиции, в котором находятся подозреваемые в убийстве Моиза.

"Спецподразделения пытаются защитить полицейский участок, потому что население в ярости и пытается добраться до них, чтобы сжечь. Мы пытаемся этого избежать", – отметил политик.

Видео протеста гаитян опубликовали 8 июля в Twitter издания Journal La Diaspora.

Assassinat du président de la République, Jovenel Moïse, la PNH à travers ses différentes unités s’est mise en branle pour traquer les présumés meurtriers



À l’heure actuelle, une foule de gens, massés devant le commissariat de PV, réclament les membres du commando pour les tuer. pic.twitter.com/Fw1WOex30P — Journal La Diaspora (@journalladiaspo) July 8, 2021

The Washington Post отметило, что власти Гаити не назвали имена других задержанных, министр связи Гаити Прадель Энрикес назвал их иностранцами.

Местное издание The Haitian Times сообщило, что жители задержали еще двоих подозреваемых в убийсте Моиза, их доставили в полицейский участок в Порт-о-Пренсе.

По данным Haiti24, опубликованным в Twitter, подозрению в убийстве президента всего было арестовано восемь человек.

"Национальное управление полиции арестовало еще двух членов группы, убивших Жовенеля Моиза. Таким образом, количество арестованных достигло восьми человек", – уточнили в твите.

Alertée par la population, la PNH a procédé à l’arrestation, ce jeudi, de 2 autres membres du commando ayant assassiné Jovenel Moïse. Ce qui porte à 8 le nombre des hommes arrêtés. pic.twitter.com/gLU4Ezu6OM — Haiti24 (@Haiti24_) July 8, 2021

Ранее глава Национальной полиции страны Леон Чарльз рассказал, что четверо из задержанных были убиты во время спецоперации.

Журналист Франц Дюваль 8 июля написал в Twitter, что в столице Гаити были закрыты предприятия.

"Население выслеживает членов отряда, убившего президента Жовенеля Мийза, некоторые из которых уже арестованы. Клод Жозе – премьер-министр", – отметил он.

Port-au-Prince 11h16

8-7-21

Rues clames;

Peu de véhicules & personnes;

Entreprises & administrations fermées;

Détonations ici & là;

La population traque membres du commando qui a tué président Jovenel Moïse certains sont déjà arrêtés;

Claude Joseph est premier ministre en charge. — Frantz Duval (@Frantzduval) July 8, 2021