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Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити – гражданин США

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Нападение на резиденцию Моиза в Порт-о-Пренсе произошло в ночь на 7 июля
Нападение на резиденцию  Моиза в Порт-о-Пренсе произошло в ночь на 7 июля
Фото: ЕРА

Гражданин США гаитянского происхождения был арестован по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом со ссылкой на министра по выборам и межпартийным отношениям Гаити Матиаса Пьера написала 8 июля The Washington Post.

Вместе с гражданином США Джеймсом Солажесом были арестованы еще пять человек. Пьер заявил, что еще один задержанный считается американцем гаитянского происхождения.

Издание пишет, что убийство президента усугубило политический кризис в стране. Власти не представили доказательств причастности задержанных к преступлению

Пьер рассказал, что толпа гаитян сегодня окружила участок полиции, в котором находятся подозреваемые в убийстве Моиза.

"Спецподразделения пытаются защитить полицейский участок, потому что население в ярости и пытается добраться до них, чтобы сжечь. Мы пытаемся этого избежать", – отметил политик.

Видео протеста гаитян опубликовали 8 июля в Twitter издания Journal La Diaspora.

The Washington Post отметило, что власти Гаити не назвали имена других задержанных, министр связи Гаити Прадель Энрикес назвал их иностранцами.

Местное издание The Haitian Times сообщило, что жители задержали еще двоих подозреваемых в убийсте Моиза, их доставили в полицейский участок в Порт-о-Пренсе.

По данным Haiti24, опубликованным в Twitter, подозрению в убийстве президента всего было арестовано восемь человек.

"Национальное управление полиции арестовало еще двух членов группы, убивших Жовенеля Моиза. Таким образом, количество арестованных достигло восьми человек", – уточнили в твите.

Ранее глава Национальной полиции страны Леон Чарльз рассказал, что четверо из задержанных были убиты во время спецоперации.

Журналист Франц Дюваль 8 июля написал в Twitter, что в столице Гаити были закрыты предприятия.

"Население выслеживает членов отряда, убившего президента Жовенеля Мийза, некоторые из которых уже арестованы. Клод Жозе – премьер-министр", – отметил он.

Контекст:

Президента Гаити Жовенеля Моиза 7 июля убили во время вооруженного нападения на частную резиденцию в столице Порт-о-Пренсе. Позже Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в убийстве президента. Президент США Джо Байден осудил убийство Моиза и заявил о готовности оказать помощь.

Моиз занимал пост президента Гаити с 7 февраля 2017 года. В 2018 году в стране прошли протесты из-за правления Моиза. Президента Гаити обвиняли в том, что он не расследовал дела о коррупции бывшего правительства страны, митингующие требовали его отставки.

В феврале этого года правительство Гаити сообщило о задержании более 20 человек по обвинениям в причастности к заговору с целью свержения и убийства Моиза.

Теги: убийство, нападение, Гаити, спецоперация, обвинение, полицейский, Жовенель Моиз
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