Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в убийстве президента страны

По его словам, подозреваемых задержали вечером 7 июля.

Des présumés assassins du Pdt @moisejovenel interceptés par la Police nationale à pélérin peu avant 6h ce soir. Plus de détails dans les prochaines minutes sur la TNH. — Frantz Exantus (@FrantzExantusHT) July 7, 2021

Глава Национальной полиции страны Леон Чарльз рассказал, что правоохранители задержали двоих подозреваемых, еще четверо были убиты во время спецоперации.

"Трое полицейских, находившихся в руках этих наемников, были освобождены", – процитировала Чарльза в Twitter местная радиостанция RFM 104.9.

Le DG ai de la PNH Léon Charles déclare que 4 des mercenaires ayant participé à l’assassinat du Président @moisejovenel ont été tués et deux interceptés par la Police .Le DG ai annonce aussi que 3 policiers qui se trouvaient aux mains de ces mercenaires ont été relâchés #RFMINFO — Radio RFM 104.9 (@MARADIOFM) July 8, 2021

Издание Journal La Diaspora опубликовало в Twitter фотографии двух подозреваемых, сделанные сразу после задержания.

Assassinat du Président Jovenel Moise : deux complices ont été arrêtés et sont actuellement détenus par la DCPJ. pic.twitter.com/bZutKpmYKt — Journal La Diaspora (@journalladiaspo) July 8, 2021

По данным Journal La Diaspora, подозреваемые укрывались в доме в Морн-Кальвер – одном из районов столицы Порт-о-Пренс.

Assassinat du Président Jovenel Moise : plusieurs complices présumés se seraient réfugiés dans une maison à Morne Calvaire. Suite à des échanges de tirs avec la Police, deux d’entre eux ont été arrêtés et sont actuellement détenus par la DCPJ. pic.twitter.com/3BKHdQ0ioi — Journal La Diaspora (@journalladiaspo) July 8, 2021

Другие подробности, в частности, о национальности подозреваемых и их мотивах, власти страны пока не раскрыли.

Президента Гаити убили в ночь 7 июля во время вооруженного нападения на его резиденцию в Порт-о-Пренсе. Издание Le Nouvelliste со ссылкой на данные гаитянских властей сообщило, что на теле Моиза обнаружили 12 огнестрельных ранений.

Группа лиц, по официальной информации, проникла в резиденцию президента около 1.00 7 июля. В это время в доме находились Моиз, его супруга Мартин, их дочь и еще как минимум два человека. Преступники убили Моиза и ранили его жену, другие лица не пострадали. Первую леди Гаити госпитализировали в тяжелом состоянии, а позже доставили на лечение в США, сообщило издание Haiti24.

По словам очевидцев, злоумышленники, ворвавшись в дом, кричали: "Операция DEA" (DEA – это Управление по борьбе с наркотиками, одно из агентств в составе министерства юстиции США). И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф сообщил, что напавшие на резиденцию президента люди говорили по-испански и по-английски (большинство жителей страны разговаривает на французском и гаитянском креольском языках).

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд в интервью Reuters назвал подозреваемых в нападении группой "иностранных наемников" и предположил, что они маскировались под агентов DEA, чтобы получить доступ к резиденции Моиза.

После убийства президента на Гаити объявили чрезвычайное положение.