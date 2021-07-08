ГОРДОН
 
 
МИР

Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в убийстве президента страны

После убийства президента на Гаити объявили чрезвычайное положение
После убийства президента на Гаити объявили чрезвычайное положение
Фото: EPA

Полиция Гаити задержала подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза. Об этом в Twitter сообщил государственный секретарь по коммуникациям Франц Экзантус.

По его словам, подозреваемых задержали вечером 7 июля. 

Глава Национальной полиции страны Леон Чарльз рассказал, что правоохранители задержали двоих подозреваемых, еще четверо были убиты во время спецоперации.

"Трое полицейских, находившихся в руках этих наемников, были освобождены", – процитировала Чарльза в Twitter местная радиостанция RFM 104.9

Издание Journal La Diaspora опубликовало в Twitter фотографии двух подозреваемых, сделанные сразу после задержания. 

По данным Journal La Diaspora, подозреваемые укрывались в доме в Морн-Кальвер – одном из районов столицы Порт-о-Пренс. 

Другие подробности, в частности, о национальности подозреваемых и их мотивах, власти страны пока не раскрыли.

Президента Гаити убили в ночь 7 июля во время вооруженного нападения на его резиденцию в Порт-о-Пренсе. Издание Le Nouvelliste со ссылкой на данные гаитянских властей сообщило, что на теле Моиза обнаружили 12 огнестрельных ранений.

Группа лиц, по официальной информации, проникла в резиденцию президента около 1.00 7 июля. В это время в доме находились Моиз, его супруга Мартин, их дочь и еще как минимум два человека. Преступники убили Моиза и ранили его жену, другие лица не пострадали. Первую леди Гаити госпитализировали в тяжелом состоянии, а позже доставили на лечение в США, сообщило издание Haiti24

По словам очевидцев, злоумышленники, ворвавшись в дом, кричали: "Операция DEA" (DEA – это Управление по борьбе с наркотиками, одно из агентств в составе министерства юстиции США). И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф сообщил, что напавшие на резиденцию президента люди говорили по-испански и по-английски (большинство жителей страны разговаривает на французском и гаитянском креольском языках). 

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд в интервью Reuters назвал подозреваемых в нападении группой "иностранных наемников" и предположил, что они маскировались под агентов DEA, чтобы получить доступ к резиденции Моиза

После убийства президента на Гаити объявили чрезвычайное положение. 

Контекст:

Население Республики Гаити составляет 10 млн человек, это одна из самых бедных стран Америки.

Моиз находился при власти в стране с февраля 2017 года. За время его президенства на Гаити неоднократно проходили акции протеста. Как отмечает агентство Reuters, его обвиняли в коррупции и неэффективном управлении страной, а также в попытках узурпировать власть.

В феврале этого года правительство Гаити сообщило о задержании более 20 человек, которые якобы готовили государственный переворот и покушение на Моиза.

Эксперты прогнозируют, что убийство Моиза может спровоцировать всплеск насилия в стране.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: убийство, полиция, Гаити, задержание, Жовенель Моиз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умер 85-летний актер и режиссер Роберт Дауни – старший
Умер 85-летний актер и режиссер Роберт Дауни – старший
"Этот пухлый чертик – самый сладкий в мире тортик". alyona alyona снялась полуобнаженной
"Этот пухлый чертик – самый сладкий в мире тортик". alyona alyona снялась полуобнаженной
"Анастасия, вы же в какашку пьяны!" Волочкова показала, как ест икру
"Анастасия, вы же в какашку пьяны!" Волочкова показала, как ест икру
51-летняя Ирина Билык показала своего младшего сына, пятилетнего Табриза
51-летняя Ирина Билык показала своего младшего сына, пятилетнего Табриза
"Нафталин, извините". Могилевская попросила подписчиков оценить ее новый имидж
"Нафталин, извините". Могилевская попросила подписчиков оценить ее новый имидж
"На улице так лучше не делать, а сразу сказать, что вы – замгенпрокурора". Сакварелидзе показал технику тбилисских уличных боев
"На улице так лучше не делать, а сразу сказать, что вы – замгенпрокурора". Сакварелидзе показал технику тбилисских уличных боев
Вера Алентова попала в реанимацию после смерти мужа Владимира Меньшова
Вера Алентова попала в реанимацию после смерти мужа Владимира Меньшова
"Я тут одна, как жопа с ручкой". Беременную MamaRikа положили под капельницу и оставили в стационаре
"Я тут одна, как жопа с ручкой". Беременную MamaRikа положили под капельницу и оставили в стационаре
"Последние мужики в шоу-бизнесе". Потап и Позитив поцеловались в губы перед многотысячной толпой. Видео
"Последние мужики в шоу-бизнесе". Потап и Позитив поцеловались в губы перед многотысячной толпой. Видео
7 июля: праздник Ивана Купалы, день рождения Тото Кутуньо и Жанны Агузаровой, первое выступление "Трех теноров"
7 июля: праздник Ивана Купалы, день рождения Тото Кутуньо и Жанны Агузаровой, первое выступление "Трех теноров"
Клетчатка. Что это, зачем она нужна и в каких продуктах содержится
Клетчатка. Что это, зачем она нужна и в каких продуктах содержится
Композитор Булгачев: После 2014 года я принял решение уехать, поскольку понимал, что в России – фашизм
Композитор Булгачев: После 2014 года я принял решение уехать, поскольку понимал, что в России – фашизм G
"Какая классная!". Бадоева показала тело в мокром купальнике
"Какая классная!". Бадоева показала тело в мокром купальнике
"Это так вкусно!". Эксперт предложил приготовить оладьи из молодой кукурузы
"Это так вкусно!". Эксперт предложил приготовить оладьи из молодой кукурузы
"Две идеальные половинки". Горбунов показал декольте беременной Осадчей
"Две идеальные половинки". Горбунов показал декольте беременной Осадчей
Композитор Булгачев: Экс-солиста группы "Лесоповал" Казанцева могли избить, так как он хотел попросить прощения у Украины за то, что был ватником
Композитор Булгачев: Экс-солиста группы "Лесоповал" Казанцева могли избить, так как он хотел попросить прощения у Украины за то, что был ватником G
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Марьяна Ро: Когда головка полового члена входит и выходит, я не понимаю, как можно от этого охать, ахать. Это какие-то выдумки для коммерции, в порнухе
Марьяна Ро: Когда головка полового члена входит и выходит, я не понимаю, как можно от этого охать, ахать. Это какие-то выдумки для коммерции, в порнухе G
"Какой конфуз!", "Виден пирожок", "Мощная женщина". Волочкова в микробикини показала поперечный шпагат
"Какой конфуз!", "Виден пирожок", "Мощная женщина". Волочкова в микробикини показала поперечный шпагат
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" Дочь Поляковой снялась в бикини в бассейне
"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" Дочь Поляковой снялась в бикини в бассейне
"Это дно", "Жесть", "Большего бреда не выдумать". В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Atlas Weekend. Видео
"Это дно", "Жесть", "Большего бреда не выдумать". В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Atlas Weekend. Видео
"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте
"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте
"Волчица", "Красотка-стройняшка". Брежнева снялась в купальнике на яхте
"Волчица", "Красотка-стройняшка". Брежнева снялась в купальнике на яхте
"Секси-красавица", "Горяча штучка". Ребрик показала тело в мокром купальнике
"Секси-красавица", "Горяча штучка". Ребрик показала тело в мокром купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS