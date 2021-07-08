У жены убитого президента Гаити зафиксировали ранения рук и бедра. Она находится в критическом состоянии

Сообщается, что Мартин Моиз эвакуировали в Южную Флориду. Она находится в стабильном, но критическом состоянии. Ее доставили в мемориальную больницу Джексона. У нее зафиксированы огнестрельные ранения рук и бедра.

Контекст:

Президента Гаити Жовенеля Моиза 7 июля убили во время вооруженного нападения на частную резиденцию в столице Порт-о-Пренсе. Позже Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в убийстве президента. Президент США Джо Байден осудил убийство Моиза и заявил о готовности оказать помощь.

Моиз занимал пост президента Гаити с 7 февраля 2017 года. В 2018 году в стране прошли протесты из-за правления Моиза. Президента Гаити обвиняли в том, что он не расследовал дела о коррупции бывшего правительства страны, митингующие требовали его отставки.

В феврале этого года правительство Гаити сообщило о задержании более 20 человек по обвинениям в причастности к заговору с целью свержения и убийства Моиза.