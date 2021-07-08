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У жены убитого президента Гаити зафиксировали ранения рук и бедра. Она находится в критическом состоянии

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Мартин Моиз (слева) доставлена в США, где проходит лечение в больнице, ее муж (справа) погиб в результате нападения в столице Гаити
Мартин Моиз (слева) доставлена в США, где проходит лечение в больнице, ее муж (справа) погиб в результате нападения в столице Гаити
Фото: ЕРА

Жену убитого президента Гаити Жовенеля Моиза доставили на лечение в США. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что Мартин Моиз эвакуировали в Южную Флориду. Она находится в стабильном, но критическом состоянии. Ее доставили в мемориальную больницу Джексона. У нее зафиксированы огнестрельные ранения рук и бедра.


Контекст:

Президента Гаити Жовенеля Моиза 7 июля убили во время вооруженного нападения на частную резиденцию в столице Порт-о-Пренсе. Позже Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в убийстве президента. Президент США Джо Байден осудил убийство Моиза и заявил о готовности оказать помощь.

Моиз занимал пост президента Гаити с 7 февраля 2017 года. В 2018 году в стране прошли протесты из-за правления Моиза. Президента Гаити обвиняли в том, что он не расследовал дела о коррупции бывшего правительства страны, митингующие требовали его отставки.

В феврале этого года правительство Гаити сообщило о задержании более 20 человек по обвинениям в причастности к заговору с целью свержения и убийства Моиза.

Теги: США, убийство, нападение, больница, Гаити, президент, ранение
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