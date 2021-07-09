По делу об убийстве президента Гаити задержаны два американца и 15 колумбийцев – полиция

Агентство отмечает, что задержанных продемонстрировали журналистам на пресс-конференции. Им от 35 до 55 лет.

Шарль рассказал, что три вероятных участника убийства были убиты полицией, еще восемь человек скрываются.

Один из задержанных американцев – его фамилия Соледжес – утверждает, что он бывший охранник посольства Канады в Порт-о-Пренсе.

Гаитянское издание Ayibopost пишет, что пятерых "наемников" силовики задержали в посольстве Тайваня, где они скрывались.

Задержанных в тайваньском посольстве показало в Twitter издание Journal La Diaspora.

Pourquoi cinq (5) des mercenaires qui auraient attaqué la résidence du Président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, se seraient-ils rendus à l’Ambassade de Taïwan, située à Morne Calvaire, pour se réfugier? pic.twitter.com/WBKkeXiVB1 — Journal La Diaspora (@journalladiaspo) July 8, 2021

Власти страны заявили, что теперь задача – найти заказчиков убийства. Мотив преступления пока не озвучен, отмечает Ayibopost.