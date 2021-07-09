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По делу об убийстве президента Гаити задержаны два американца и 15 колумбийцев – полиция

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Задержанных показали публике
Задержанных показали публике
Фото: ЕРА

В деле об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза задержали двух американцев гаитянского происхождения и 15 колумбийцев. Об этом сообщил глава полиции Гаити Леон Шарль, информирует 8 июля Associated Press.

Агентство отмечает, что задержанных продемонстрировали журналистам на пресс-конференции. Им от 35 до 55 лет.

Шарль рассказал, что три вероятных участника убийства были убиты полицией, еще восемь человек скрываются.

Один из задержанных американцев – его фамилия Соледжес – утверждает, что он бывший охранник посольства Канады в Порт-о-Пренсе.

Гаитянское издание Ayibopost пишет, что пятерых "наемников" силовики задержали в посольстве Тайваня, где они скрывались. 

Задержанных в тайваньском посольстве показало в Twitter издание Journal La Diaspora.

Власти страны заявили, что теперь задача – найти заказчиков убийства. Мотив преступления пока не озвучен, отмечает Ayibopost.

Контекст:

Президента Гаити убили в ночь на 7 июля во время вооруженного нападения на его резиденцию в Порт-о-Пренсе. На теле Моиза обнаружили 12 огнестрельных ранений.

Группа лиц, по официальной информации, проникла в резиденцию президента около 1.00 7 июля. В это время в доме находились Моиз, его супруга Мартин, их дочь и еще как минимум два человека. Преступники убили Моиза и ранили его жену, другие лица не пострадали. Первую леди Гаити госпитализировали в тяжелом состоянии, а позже доставили на лечение в США. Она находится в стабильном, но критическом состоянии.

По словам очевидцев, злоумышленники, ворвавшись в дом, кричали: "Операция DEA" (DEA – это управление по борьбе с наркотиками, одно из агентств в составе министерства юстиции США). И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф сообщил, что напавшие на резиденцию президента люди говорили по-испански и по-английски (большинство жителей страны разговаривает на французском и гаитянском креольском языках). 

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд в интервью Reuters назвал подозреваемых в нападении группой "иностранных наемников" и предположил, что они маскировались под агентов DEA, чтобы получить доступ к резиденции Моиза

После убийства президента на Гаити объявили чрезвычайное положение. 

Моиз находился при власти в стране с февраля 2017 года. За время его президентства на Гаити неоднократно проходили акции протеста. Моиза обвиняли в коррупции и неэффективном управлении страной, а также в попытках узурпировать власть.

В феврале этого года правительство Гаити сообщило о задержании более 20 человек, которые якобы готовили государственный переворот и покушение на Моиза.

Население Республики Гаити составляет 10 млн человек, это одна из самых бедных стран Америки. Эксперты прогнозируют, что убийство Моиза может спровоцировать всплеск насилия в стране.

Теги: США, Колумбия, Канада, убийство, посольство, полиция, нападение, наемники, Тайвань, Гаити, президент, охранник, силовики
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