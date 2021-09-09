Справки по 800 грн. СБУ разоблачила схему подделки результатов ПЦР-тестов на COVID-19

"Злоумышленники вносили недостоверную информацию в приложение "Дій вдома". Среди клиентов были и те, кто имел положительный результат на COVID-19, что могло повлечь распространение пандемии", – говорится в сообщении.
Организаторами схемы, по данным следствия, были сотрудники частной лаборатории и туристического агентства. Туроператор предлагал такую "услугу" гражданам, которые планировали выехать за границу или уже вернулись оттуда, чтобы не соблюдать требования установленного срока самоизоляции.
"Противоправная схема существовала с начала 2020 года. Ежемесячно выдавали около тысячи справок, стоимость каждой составляла 800 грн. Справки выдавали без обследования пациента и отбора материалов для исследования. Инфицированный человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования", – говорится в сообщении.
Во время обысков по месту жительства фигурантов и по адресам лабораторий правоохранители изъяли сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов, поддельные печати, официальную документацию и компьютерную технику.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,2 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов. По данным Минздрава, за время эпидемии в Украине сделано почти 12,2 млн ПЦР-тестов на коронавирус.