Справки по 800 грн. СБУ разоблачила схему подделки результатов ПЦР-тестов на COVID-19

По данным следствия, лаборатория выдавала около 1 тыс. поддельных справок в месяц Фото: ssu.gov.ua

"Злоумышленники вносили недостоверную информацию в приложение "Дій вдома". Среди клиентов были и те, кто имел положительный результат на COVID-19, что могло повлечь распространение пандемии", – говорится в сообщении.

Организаторами схемы, по данным следствия, были сотрудники частной лаборатории и туристического агентства. Туроператор предлагал такую "услугу" гражданам, которые планировали выехать за границу или уже вернулись оттуда, чтобы не соблюдать требования установленного срока самоизоляции.

"Противоправная схема существовала с начала 2020 года. Ежемесячно выдавали около тысячи справок, стоимость каждой составляла 800 грн. Справки выдавали без обследования пациента и отбора материалов для исследования. Инфицированный человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования", – говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства фигурантов и по адресам лабораторий правоохранители изъяли сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов, поддельные печати, официальную документацию и компьютерную технику.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).