Суд арестовал 22 участника беспорядков в мэрии Жмеринки

27 февраля активисты "Национальных дружин" пытались попасть в сессионный зал Жмеринского горсовета, возникла драка. 22 участникам стычек суд избрал меру пресечения, 16 из них взяты под стражу.

29 февраля Винницкий городской суд избрал меру пресечения 22 лицам, задержанным за совершение противоправных действий в Жмеринском городском совете. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

13 задержанных отправлены под арест на 60 суток без права внесения залога; трое – с возможностью внесения залога в размере 168 тыс. грн.

Еще шесть человек отправлены под круглосуточный домашний арест.

Во время беспорядков, которые произошли 27 февраля в мэрии Жмеринки, травмы различной степени тяжести получили 10 сотрудников полиции, шесть из них госпитализированы.

Представители "Национальных дружин" пытались попасть в сессионный зал, где рассматривался вопрос недоверия и.о. мэра Юрию Свитлаку. В "Нацдружинах" заявили, что на представителей местной общины якобы под прикрытием полицейских напали нанятые Свитлаком титушки, 10 активистов пострадали.