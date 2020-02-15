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ПРОИСШЕСТВИЯ

Суд арестовал харьковского патрульного, ранившего человека во время преследования машины

В ночь на 13 февраля патрульный полицейский стрелял по машине Subaru, пассажир был ранен. Госбюро расследований подозревает правоохранителя в превышении полномочий. Суд в Полтаве заключил его под стражу.

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Патрульному инкриминируют превышение полномочий
Патрульному инкриминируют превышение полномочий
Фото: khar.gp.gov.ua

Патрульного полицейского, открывшего стрельбу и ранившего человека во время преследования автомобиля, взяли под стражу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Решение об аресте командира роты патрульной полиции без права залога 14 февраля принял Октябрьский районный суд Полтавы.

Государственное бюро расследований выдвинуло правоохранителю подозрение в превышении власти или служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

13 февраля около 3.00 харьковские патрульные получили сообщение, что трое граждан после употребления спиртных напитков намерены уехать на автомобиле Subaru. Полицейские обнаружили автомобиль вблизи села Хролы Харьковского района. Началось преследование, однако водитель транспортного средства не остановился.

Патрульный сделал три выстрела из табельного оружия. Две пули попали в пассажира Subaru.

В областном управлении полиции утверждали, что стрельбу пришлось открыть, поскольку водитель преследуемой машины пытался наехать на правоохранителя. Прокуратура Харьковской области разместила в YouTube запись инцидента с камеры, установленной в полицейском автомобиле. На кадрах видно, что полицейские бегут в сторону отъезжающей от них Subaru. Сведения о наезде на полицейского проверяются, сообщили в прокуратуре.

Теги: Харьков, Полтава, стрельба, патрульная полиция, Государственное бюро расследований, преследование
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