Труханов о танкере Delfi: Мы убрали это позорище с пляжа

Мэр Одессы Геннадий Труханов поблагодарил специалистов за работу по подъему и буксировке танкера.

Геннадий Труханов назвал подъем танкера сверхсложной и "даже нейрохирургической операцией" Фото: elitexpert.mediа

Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил одесситов с тем, что затонувший в прошлом году на городском пляже танкер Delfi наконец убрали. Об этом сообщает портал Elitexpert.

"Мы убрали это позорище с пляжа", – заявил городской голова.

Он поблагодарил специалистов за работу по подъему и буксировке танкера.

"Хочу сказать огромное человеческое спасибо всем тем специалистам, которые в кратчайшие сроки организовали и провели эту сверхсложную, я бы даже сказал нейрохирургическую операцию", – добавил Труханов.

Журналисты отмечают, что работы проводили компания "Бруклин Киев" и группа компаний "Трансшип" при содействии городских служб и спасателей.

"Я рад, что у нас остались еще специалисты высокого уровня в морской отрасли. Хочу надеяться, что нынешняя ситуация заставит власти серьезно задуматься о подготовке кадров", – сказал мэр Одессы.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Работы по подъему танкера начались 24 июля. 26 августа его поставили на киль.

8 сентября местное издание "Думская" сообщило, что процесс подъема приостановили из-за штормового предупреждения.

Сейчас танкер Delfi, который убрали с одесского городского пляжа, буксируют в порт города Черноморск.