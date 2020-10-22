У бизнесмена Соболева, у которого год назад в центре Киева убили сына, родился ребенок

Депутат Киевсовета, бизнесмен Вячеслав Соболев сообщил, что сына, родившегося 21 октября назвали Александром – как и ребенка, погибшего год назад.

Инна Соболева – жена депутата Киевсовета, бизнесмена Вячеслава Соболева – сообщила в Facebook, что снова стала матерью.

"Сыночек, ты сегодня к нам вернулся", – написала она и опубликовала фото из роддома. На табличке, которую показала Соболева, указано, что ребенок родился 21 октября.

Соболев в комментарии "Стране" сказал, что сына назвали Александром – как и их ребенка, погибшего 1 декабря 2019 года.

Тогда на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве злоумышленник выстрелил по автомобилю Range Rover, за рулем которого находился Соболев. В полиции сообщили, что преступник хотел убить водителя, но попал в его трехлетнего сына, который был в салоне внедорожника. Ребенок умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. Расследование продолжается до сих пор. Приговор вынесли только фигуранту дела, которого признали виновным в укрывательстве подозреваемых в убийстве.

Трехлетний Александр был младшим – пятым ребенком в семье депутата.