"Ночью люди в масках ходили вокруг моего дома". Соболев обвинил правоохранителей в бездействии и обратился к Зеленскому

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев заявил, что после убийства его трехлетнего ребенка он сам и члены его семьи "ждут" очередного покушения. Он рассказал о бездействии правоохранителей и обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о содействии.

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев на своей странице в Facebook обнародовал видеообращение, в котором сообщил, что вокруг его дома по ночам ходят люди в масках. Он также призвал президента Украины Владимира Зеленского уделить внимание убийству его трехлетнего сына, которое произошло семь месяцев назад.

"Позавчера ночью люди в масках ходили вокруг моего дома. Я это видео сбросил следователю, на что был ответ такой же, в принципе, как и всегда: "А что вы хотели? По Киеву ночью много людей ходит в масках. Ничего страшного". Вместо того, чтобы нам помочь в расследовании, чтобы обмениваться информацией и наказать заказчиков убийства моего сына, на сегодняшний день только за мной, за моей семьей, за адвокатом ведутся те действия, от которых волосы дыбом у любого нормального человека", – отметил Соболев.

По словам адвоката депутата, правоохранители собирают информацию о транспортных средствах, которыми пользуются Соболев и члены его семьи, и также адвокат и его семья. По мнению защитника, правоохранители хотят узнать, как Соболев получает информацию о ходе расследования дела об убийстве ребенка и о подозреваемых в организации покушения на него.

"Уважаемый господин президент, в очередной раз я обращаюсь к вам с просьбой о том, чтоб вы уделили внимание убийствам, которые происходят в нашей стране. Уже практически семь месяцев прошло с того момента, как убили моего сына. Семь месяцев прошло с того момента, как мы каждый день с моими детьми, с моей женой ждем, когда же все-таки придут убивать меня. На сегодняшний день все, что происходит в расследовании, равно нулю, так помимо этого силовики начали изобретать ситуацию, как бы мне напакостить еще больше. Я этого не боюсь и не стесняюсь. Если кто-то хочет, чтобы я куда-то уехал, это точно не получится", – добавил Соболев.

1 декабря 2019 года на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве злоумышленник выстрелил по автомобилю Range Rover, за рулем которого находился Соболев. В полиции сообщили, что преступник хотел убить водителя, но попал в его трехлетнего сына, который был в салоне внедорожника. Ребенок умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство. Начальник киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что главная версия убийства сына Соболева – финансово-экономическая деятельность его отца.

На следующий день после убийства, 2 декабря, полиция задержала двух первых подозреваемых в совершении преступления – бывших бойцов роты "Медведи" "Украинской добровольческой армии" Андрея Лаврегу и Евгения Семенова. По данным следствия, Лаврега стрелял в автомобиль Соболева, а Семенов давал ему сигнал, когда депутат вышел из ресторана. Лаврега и Семенов арестованы.

В марте 2020 года подозрение объявили еще двум фигурантам дела, в апреле – еще одному. Их имена правоохранительные органы не называли.

В прокуратуре сообщили, что в организации преступления подозревают уроженца России. По данным телеканала hromadske, речь идет о Юсупе Абуеве, сыне бывшего кандидата в президенты Чеченской Республики. Он уехал в Россию накануне покушения на Соболева – в ноябре 2019 года. По данным следствия, россиянин познакомился с одним из исполнителей убийства в зоне боевых действий на Донбассе и во время встречи в одном из ТРЦ Киева якобы предложил убить депутата за вознаграждение в $40 тыс. Абуев в Украине объявлен в розыск.

Абуев, который пользуется в Facebook псевдонимом Азраил Гихинский, в конце 2019 года заявил в соцсети, что он не причастен к преступлению. "Я не организовывал покушение на Соболева. Впервые я узнал о его существовании из новостей. Готов пройти полиграф", – написал он 19 декабря.

Соболев пообещал выплатить 2 млн грн вознаграждения за информацию о заказчике покушения.