Соболев хочет, чтобы расследованием дела об убийстве его сына занималось Главное следственное управление полиции

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев заявил, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка не обращает внимания на его заявление.

Соболев заявил, что не может связаться с генпрокурором Фото: Вячеслав Соболев / Facebook

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев в интервью "Громадському" 11 января заявил, что пытается передать расследование дела об убийстве его сына в Главное следственное управление Нацполиции.

По его словам, сотрудники управления имеют больше технических и физических возможностей для расследования.

"Я знаю, что руководитель ГСУ уже и письмо написал на Генеральную прокуратуру, но на сегодняшний день мы не можем к ним достучаться", – заявил Соболев.

Он отметил, что звонил генпрокурору Руслану Рябошапке, но ему никто не ответил.

"У меня большая просьба к генеральному прокурору. Чтоб они согласовали и Главное следственное управление вместе с их возможностями, если они посчитают необходимым, вместе со мной, чтобы в максимально сжатые сроки мы нашли и заказчиков, и посредников", – подчеркнул Соболев.

Вечером 1 декабря на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве злоумышленник стрелял по автомобилю Range Rover. В полиции сообщили, что он хотел убить водителя – Соболева, но попал в его трехлетнего сына, который находился в салоне внедорожника. Ребенок умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства.

2 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве мальчика. Задержанные – участники боевых действий на Донбассе, бывшие бойцы военного формирования "Украинской добровольческой армии".

По информации "Украинской правды", правоохранители вышли на заказчика убийства Соболева.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что среди рассматриваемых следствием версий – конфликт Соболева с бывшим судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым из-за контроля над торговой сетью "Обжора" в Донецкой области. Последний утверждает, что не имеет отношения к покушению. Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что главная версия убийства сына Соболева – финансово-экономическая деятельность его отца.

Шевченковский райсуд Киева 4 декабря на закрытом заседании арестовал на два месяца без права на залог одного из подозреваемых в убийстве. Как пишет "Украинская правда", арестовали Андрея Лаврегу. Бывший командир 8-й отдельной роты ДУК "Правый сектор" комбат "Украинской добровольческой армии" Андрей Гергерт с позывным Червень в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил, что Лаврега имеет государственные награды за участие в боевых действиях на Донбассе. Также 4 декабря был арестован второй подозреваемый. По данным СМИ, это Евгений Семенов.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что военнослужащему, который подозревается в стрельбе в трехлетнего сына Соболева, предлагали за убийство политика $21 тыс. В прокуратуре, в свою очередь, назвали сумму в $40 тыс.

17 декабря прокуратура города Киева согласовала сообщение о подозрении организатору убийства – 25-летнему уроженцу Российской Федерации. Его имени правоохранители не назвали. По информации "Громадського", им является Юсуп Абуев.